El Papa celebró una misa en el Monumento de los Españoles y habló de familia, fe y trabajo precario. Luego llegó a la UCA para un encuentro con representantes laborales.

La visita de León XIV a la Argentina dejó una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, con más de 2 millones de personas, según estimaciones del Gobierno nacional. Pasadas las 16:20, el Pontífice llegó a la Universidad Católica Argentina (UCA) para participar de un encuentro con representantes del mundo del trabajo. La jornada combinó definiciones religiosas, referencias sociales y una agenda institucional que se extendió durante todo el día.

La misa en Palermo comenzó a las 12:05 y fue la primera celebrada por un Papa en suelo argentino en 39 años, de acuerdo con el repaso histórico incluido en la cobertura. La última había sido el 12 de abril de 1987, durante el Domingo de Ramos, cuando Juan Pablo II reunió a una multitud en la avenida 9 de Julio. Antes de iniciar la celebración, León XIV recorrió parte de la avenida Del Libertador a bordo del vehículo papal y saludó a los fieles ubicados a ambos lados del camino.

Durante una homilía de aproximadamente 12 minutos, el Papa centró su mensaje en la familia argentina como espacio de transmisión de la fe, los valores y la cultura. “Queridos hermanas y hermanos”, fueron sus primeras palabras frente a la multitud. Luego señaló que “la historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo”. También destacó la transmisión de “la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada”.

Problemas sociales y referencia a Francisco En otro tramo, el Pontífice mencionó dificultades que atraviesan numerosos hogares, entre ellas la falta de estabilidad, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones, las adicciones y el deterioro de los vínculos familiares. También evocó al papa Francisco, a quien recordó como obispo de Buenos Aires, en un pasaje que generó uno de los aplausos más fuertes de la celebración. La misa concluyó a las 12:16, entre nuevos saludos y el grito de los presentes: “¡Viva el Papa, viva!”.

La agenda del Pontífice incluyó además una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde se reunió con personas con discapacidad. Allí afirmó que “las vidas de las personas con discapacidad no son un peso para la sociedad; son una bendición” y sostuvo que el progreso de una nación debe medirse por la manera en que recibe y acompaña a quienes tienen necesidades especiales. Más temprano, en el Palacio Libertad, mantuvo un encuentro con el presidente Javier Milei, autoridades nacionales y representantes del cuerpo diplomático.

En esa actividad institucional, León XIV reclamó políticas centradas en la dignidad humana, advirtió sobre prácticas ilícitas y llamó a construir acuerdos frente a las diferencias públicas. La continuidad de la jornada en la UCA buscó sumar al diálogo a representantes del mundo laboral, en un contexto marcado por la situación social y el debate sobre el empleo. La agenda papal, con misa, encuentros sociales e instancias institucionales, mantuvo a la Argentina en el centro de la actividad del Vaticano durante toda la jornada.