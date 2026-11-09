Una delegación de San Juan estará presente en el acto convocado por el Papa en la UCA. La reunión se dará en medio de reclamos sindicales por salarios, empleo y obras sociales.

La provincia de San Juan tendrá presencia en uno de los actos centrales de la visita del Papa León XIV. Según confirmaron fuentes del Arzobispado de San Juan, una delegación de cinco representantes provinciales participará del encuentro convocado para las 16:10 en el Auditorio San Juan Pablo II de la Universidad Católica Argentina (UCA), en el barrio porteño de Puerto Madero.

La convocatoria reunirá a cerca de 700 invitados de los sectores político, empresarial, gremial y social de todo el país. En ese marco, la participación sanjuanina se inscribe en un espacio de intercambio sobre las condiciones del trabajo, la producción y la situación socioeconómica, con representación de ámbitos estatales, eclesiásticos y sindicales.

La comitiva provincial estará integrada por Laura Palma, ministra de Gobierno de la provincia de San Juan; Luciana Cuk, directora de Empleo y Formación del gobierno provincial; Germán Eduardo Grosso Molina, presidente de la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz, dependiente del Arzobispado de San Juan de Cuyo; Héctor Allende, integrante de esa comisión; y Manuel Jiménez, secretario general del Sindicato de Casino. La nómina muestra una representación que combina gestión pública, pastoral social y actividad gremial.

Reclamos sindicales El encuentro se desarrollará en un contexto de tensión entre las centrales obreras y el Gobierno nacional. Representantes de la CGT y de ambas vertientes de la CTA buscarán transmitir al Pontífice su preocupación por el deterioro del poder adquisitivo, la desocupación, la informalidad laboral, la crisis de financiamiento de las obras sociales y el endeudamiento de las familias de menores ingresos. Según se informó, la CGT trabaja en un documento sobre las transformaciones tecnológicas y la irrupción de la inteligencia artificial en los puestos de trabajo.

Las CTA, por su parte, formalizaron sus planteos mediante una misiva abierta enviada a León XIV. Aunque no se esperan críticas directas a la administración del presidente Javier Milei, los dirigentes sindicales confían en que el mensaje del Papa retome los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, con eje en el diálogo intersectorial, la justicia social y la protección de los trabajadores. El encuentro en la UCA quedará así atravesado por una agenda laboral y social que excede el acto protocolar y que seguirá en debate en los próximos días.