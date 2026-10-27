La influencer mendocina compartió imágenes junto a la escultura ubicada en el Parque de Mayo. En el video, hizo comentarios en tono de burla con Mauricio Nozica.

La influencer mendocina Eva González publicó un video desde San Juan frente al Monumento al Deporte, la escultura ubicada en las inmediaciones del Parque de Mayo que suele generar comentarios en redes sociales. El material volvió a poner en circulación imágenes del monumento y mostró una intervención orientada al formato de entretenimiento digital. En el registro, González aparece posando de espaldas a la cámara y mostrando la cola frente a la obra.

La publicación fue difundida a través de su cuenta de Instagram. El contenido se inscribe en una práctica frecuente de circulación de imágenes de espacios públicos convertidos en pieza de redes, con impacto sobre la visibilidad de una obra urbana que ya había sido objeto de bromas. En este caso, la referencia principal fue la forma de la escultura y la manera en que fue utilizada como escenario del video.

Comentarios en tono de burla

En el video también aparece el influencer sanjuanino Mauricio Nozica, conocido por su personaje de “El Yarco”. Según el material difundido, ambos realizaron comentarios en tono de burla sobre el diseño del monumento. La pieza no aporta datos sobre una reacción oficial ni sobre una intervención institucional vinculada con la publicación.

El episodio no modifica la situación material de la obra, pero sí expone cómo determinados hitos urbanos se convierten en contenido recurrente para redes sociales. En este caso, el Monumento al Deporte volvió a quedar asociado a lecturas humorísticas sobre su diseño, una condición que el propio video refuerza. La circulación del material se apoyó en la combinación de imagen, pose y comentario verbal.

Como antecedente inmediato, el registro muestra que el monumento sigue siendo un punto de referencia para publicaciones de alcance digital en San Juan. No se informó ninguna medida posterior ni una respuesta institucional a la difusión del video. El dato a seguir es si el material mantiene su circulación en redes o si deriva en nuevas menciones sobre la escultura ubicada junto al parque.