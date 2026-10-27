La Municipalidad de la Ciudad de San Juan intervendrá este miércoles 28 de octubre en el microcentro. Habrá cortes parciales y reposicionamiento de tapas.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continuará este miércoles 28 de octubre con las obras de repavimentación sobre calle Santa Fe, entre Mendoza y General Acha, en pleno microcentro. La intervención forma parte del Plan 50 Cuadras y puede generar complicaciones para la circulación en ese sector.

Además de la renovación de la calzada, el municipio prevé tareas de reposicionamiento de tapas de bocas de registro y de tormenta. Se trata de trabajos complementarios a la repavimentación, orientados a adecuar la infraestructura existente antes de habilitar nuevamente el tránsito en condiciones normales.

Cortes y desvíos

Durante la jornada habrá cortes parciales de tránsito, por lo que la circulación en la zona quedará condicionada por las tareas en ejecución. La Municipalidad recomendó a los conductores circular con precaución y tener en cuenta las modificaciones previstas para evitar demoras. La información sobre las restricciones puede consultarse en la plataforma oficial de cortes de calles: https://cortesdecalles.sanjuan.gob.ar.

Alcance del plan

Las obras se enmarcan en una iniciativa municipal destinada a mejorar el estado de las calles, favorecer la circulación vehicular y reforzar la seguridad vial en distintos sectores de la Capital. En ese marco, la intervención sobre Santa Fe se suma a otras acciones previstas dentro del mismo programa. El dato operativo a seguir es la evolución de los cortes durante este miércoles 28 y la habilitación posterior del tramo intervenido.