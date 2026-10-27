VerdurasPAPA: $1300 - $1600
CAMOTE: $2500 - $3000
ZANAHORIA: $1500 - $2000
ZAPALLO TIERNO: $2000 - $2500
ZAPALLO INGLÉS: $2500 - $3000
ZAPALLO ANCO: $2800 - $3000
CHOCLO: $1500 - $1800
AJO: $600 - $800
ACELGA: $700 - $800
ESPINACA: $600 - $800
TOMATE PERITA: $1500 - $2000
TOMATE PLATENSE: $2000 - $3000
CEBOLLA: $1500 - $2300
CEBOLLA DE VERDEO: $500 - $800
PIMIENTO: $6000 - $7000
MORRÓN: $5500 - $6000
BERENJENA: $2000 - $2500
LECHUGA: $700 - $800
PEPINO: $1500 - $2000
BRÓCOLI: $1500 - $2000
REMOLACHA: $1500 - $3000
REPOLLO: $1500 - $2000
RÚCULA: $500 - $600
PALTA: $7000 - $8000
ESPÁRRAGO: $1500 - $2000
CHAUCHA: $1500 - $2500
FrutasBANANA: $1500 - $2000
MANZANA: $2000 - $2300
NARANJA: $1800 - $2500
DURAZNO: $2000 - $2500
CIRUELA: $2500 - $3000
MANDARINA: $2000 - $2500
KIWI: $7500 - $8000
CEREZA: $2400 - $3000
LIMÓN: $500 - $600
PERA: $2000 - $2500
POMELO: $1500 - $2000
FRUTILLA: $7000 - $8000
ANANÁ: $5800 - $6000
MANGO: $2000 - $2500
SANDÍA: $1500 - $2000
UVA: $9500 - $10.000
DAMASCO: $1500 - $2000
MELÓN: $1500 - $2500
CarnesASADO: $14.000 - $15.000
BLANDA: $16.000 - $17.500
MOLIDA COMÚN: $5500 - $6000
MOLIDA ESPECIAL: $13.000 - $13.500
PECETO: $18.000 - $22.000
COSTILLA: $12.800 - $14.000
COSTILLA DE CERDO: $8500 - $9000
MATAMBRE: $14.000 - $18.000
MATAMBRE DE CERDO: $8500 - $10.000
CHORIZO: $6500 - $7000
MORCILLA: $5500 - $6500
BONDIOLA: $8000 - $9000
MOLLEJA: $22.000 - $23.000
OSOBUCO X PIEZA: $9000 - $12.000
HÍGADO X CAJA: $5000 - $6000
LENGUA: $9500 - $10.000
HUEVOS (cartón x 30): $5000 - $6000
POLLO: $4000 - $4200
PECHUGA: $7900 - $8800
MONDONGO: $7500 - $8000
PATA MUSLO: $3700 - $4200
BLANDA DE CERDO: $8500 - $9000
MILANESA DE CARNE: $13.000 - $13.500
MILANESA DE CERDO: $8500 - $9000
MILANESA DE POLLO: $3800 - $4000
CHINCHULINES: $5500 - $6000