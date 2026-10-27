El Municipio de Jáchal abrió el concurso para concesionar los puestos del Anfiteatro Buenaventura Luna. Las ofertas se recibirán hasta el 30 de octubre.

En el marco de los preparativos para la 65° Edición de la Fiesta Nacional de la Tradición, el Municipio de Jáchal oficializó el llamado a Concurso Público para la concesión y explotación de los 12 ranchos típicos ubicados en el Anfiteatro Buenaventura Luna. La convocatoria apunta a ordenar el acceso a esos espacios comerciales durante la celebración, que forma parte del calendario cultural y económico del departamento. También establece reglas de participación, requisitos sanitarios y condiciones de adjudicación para quienes resulten seleccionados.

Cronograma

El pliego de bases y condiciones es gratuito y está disponible desde la fecha de publicación en el sitio oficial de la comuna, www.municipiodejachal.gob.ar. Las consultas por escrito podrán presentarse en la sede municipal hasta el miércoles 28 de octubre a las 12:00. La recepción de ofertas en sobre cerrado vencerá el viernes 30 de octubre a las 09:30, y la apertura de sobres se realizará ese mismo día a las 11:00, ante la presencia de los interesados.

Bases económicas

El concurso comprende los puestos del N° 1 al N° 12, distribuidos entre el sector este y el sector oeste del predio. Las bases mínimas fijadas van desde $380.000 hasta $550.000, según la ubicación de cada rancho. Cada proponente podrá ofertar por un solo puesto y, en caso de igualdad de ofertas, se dará prioridad a las ONGs y fundaciones, por su función social y comunitaria.

Requisitos de explotación

El pliego establece que los adjudicatarios deberán incorporar en su menú obligatorio al menos dos comidas tradicionales jachalleras. Además, deberán contar con carnet de manipulación de alimentos, seguro de responsabilidad civil y cumplimiento de las normas de seguridad e instalaciones eléctricas homologadas. Esos requisitos buscan resguardar a la comunidad y asegurar condiciones mínimas de funcionamiento durante la festividad.

La licitación se encuadra en la organización de la principal celebración gaucha de Jáchal, con impacto directo sobre la actividad gastronómica y comercial vinculada al evento. Para los oferentes, el proceso define un esquema de acceso con fechas, montos y obligaciones ya establecidos. El próximo paso será la apertura de sobres del 30 de octubre, instancia en la que quedarán definidas las propuestas presentadas para cada uno de los 12 puestos.