El viento Sur levantó tierra cerca de las 21 en el Estadio San Juan del Bicentenario. La visibilidad bajó en el ingreso al Velódromo mientras el público esperaba los shows centrales.

El viento Sur se hizo sentir con fuerza durante la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026 y complicó la circulación en el predio del Estadio San Juan del Bicentenario. Cerca de las 21, las ráfagas comenzaron a levantar tierra y afectaron los accesos al Velódromo, donde se concentraba parte del público. El fenómeno redujo la visibilidad en distintos sectores y volvió incómodo el ingreso de los asistentes. En una jornada de alta concurrencia, las condiciones climáticas pasaron a condicionar el desarrollo de la actividad prevista.

Acceso dificultado La tierra levantada por el viento alcanzó varios sectores del predio y generó demoras y dificultades para quienes intentaban ingresar al área del Velódromo. El episodio se produjo en paralelo a la espera por los espectáculos centrales de la noche. Según la programación anunciada para esa jornada, Andrés Calamaro y Diego Torres tenían previsto subir al escenario mayor. El evento mantuvo su desarrollo, pero con un contexto climático adverso para el público presente.

Contexto climático La situación se inscribe en una noche en la que el viento volvió a incidir sobre la agenda de la celebración sanjuanina. El polvo en suspensión cubrió distintos sectores del predio y alteró la normal circulación en un espacio con gran afluencia de personas. Para la organización, el dato relevante fue la afectación de los accesos en un momento de concentración de público. Para los asistentes, el impacto se tradujo en menor visibilidad y mayores dificultades para desplazarse dentro del estadio.

Lo que sigue La segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026 continuaba con la expectativa puesta en los números centrales de la programación. El comportamiento del viento quedaba como la variable a seguir durante el resto de la jornada, en un predio donde los accesos y la circulación dependen de la evolución de las condiciones meteorológicas. En ese marco, la atención permanecía sobre el escenario mayor y sobre la normalización del ingreso al sector del Velódromo.