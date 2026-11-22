El conductor regresó a Buenos Aires después de participar en la apertura de la Fiesta Nacional del Sol 2026. Desde el avión publicó un mensaje de despedida en Instagram.

Darío Barassi cerró su visita a San Juan y viajó de regreso a Buenos Aires este sábado, después de participar de la jornada inaugural de la Fiesta Nacional del Sol 2026. Antes de partir, compartió una imagen de su regreso y dejó un mensaje de despedida en sus redes sociales.

La despedida quedó registrada en una historia de Instagram, donde publicó una fotografía junto a Javier Furgang, director de la agencia de comunicación The Remake. En la imagen, ambos aparecen a bordo del avión que los trasladaba de vuelta a la capital del país.

“Chau SJ, te amo. Tarea cumplida”, escribió Barassi junto a la postal. El mensaje resumió el cierre de su estadía en la provincia, luego de una presencia que tuvo visibilidad en la primera noche de la FNS.

Durante el evento, el conductor subió al escenario principal y participó del streaming oficial, además de recibir muestras de afecto de los sanjuaninos que asistieron a la celebración. Su presencia formó parte de las actividades centrales de la apertura de la fiesta, una de las principales citas del calendario provincial.

La agenda del conductor también incluyó momentos personales durante su paso por San Juan. Según lo que mostró en sus redes, aprovechó la estadía para reencontrarse con amigos, compartir tiempo con su familia y registrar distintas postales de su visita. Así, su regreso dejó como dato final un mensaje breve desde el avión y el cierre de una participación que combinó trabajo y reencuentro con sus afectos.