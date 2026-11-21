La alerta meteorológica modificó la programación de la Fiesta Nacional del Sol. La feria pasó al lunes 23 y RedTulum dispuso colectivos gratuitos para los recitales.

La alerta por viento sur prevista para la noche de este sábado modificó parte de la programación de la Fiesta Nacional del Sol, aunque los espectáculos musicales se mantuvieron. Pasadas las 20, los primeros asistentes comenzaron a llegar al Estadio del Bicentenario para ver a Andrés Calamaro y Diego Torres.

La medida preventiva alcanzó a la feria, que debió ser suspendida por las condiciones meteorológicas pronosticadas para las próximas horas. Según lo informado, esa actividad se realizará el lunes 23 de noviembre, con entrada gratuita desde las 19. El cambio respondió a la previsión de viento sur y no afectó la grilla musical prevista para la jornada.

Transporte especial En paralelo, se dispuso un operativo especial de transporte público para facilitar el acceso al predio. RedTulum brindará un servicio gratuito de colectivos hacia el Estadio del Bicentenario, con salidas entre las 19:30 y las 23. La medida buscó ordenar el traslado de quienes asistieran a los recitales y acompañar la concentración de público en el acceso al predio.

También se garantizó el regreso una vez finalizados los espectáculos. Los colectivos continuarán prestando servicio hasta que la última persona que asista a los shows pueda abordar una unidad, de acuerdo con el esquema anunciado. Esa definición resulta central para la logística de salida en una jornada con alta afluencia prevista y con cambios por la situación climática.

Pese a la suspensión de la feria, la programación musical de la Fiesta Nacional del Sol se mantuvo y el público comenzó a acercarse al predio para la nueva noche de actividades. El dato a seguir es la continuidad del operativo de transporte y la eventual evolución de las condiciones meteorológicas durante la noche.