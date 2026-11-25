El modelo del Procedimiento Especial de Flagrancia de San Juan está siendo observado por una decena de magistrados y funcionarios peruanos que arribaron a la Provincia gracias a un convenio firmado en agosto en la ciudad de Lima.





La visita protocolar se llevó a cabo el 24 de noviembre en la Sala de Situación y Acuerdos de la Corte de Justicia y participaron también el Dr. Edman Rodríguez Vásquez, secretario Técnico del Consejo Nacional de Justicia especializado en Flagrancia Delictiva y la Dra. Maritza Maregy Chura Apaza, coordinadora del Componente de Monitoreo y evaluación de la Comisión de Implementación de las Unidades de Flagrancia en el Perú. Por la Corte de Justicia de San Juan, también asistieron el Secretario y Subsecretario Administrativo, Dr. Javier Vera y Dr. Mauricio Cerezo, respectivamente.





Además de los mencionados, también integran la comitiva judicial del Perú Carlos Alberto Zavaleta Grandez, miembro del Consejo Consultivo del Poder Judicial del Perú y representante alterno del Poder Judicial del Perú ante el Consejo Nacional de Justicia especializado en Flagrancia y Sras. Y Sres. Jueces y Juezas de Investigación Penal Preparatoria de la Unidad Modelo de Flagrancia de diferentes regiones de la República del Perú: Dra. María Luzcelina Vásquez (de la localidad de Lambayeque); Dra. Mirtha Paola Rojas Rojas (de Lima Centro); Dra. Clary Luzmila Chiroque Morán (de La Libertad); Dra. Lisset del Milagro Alayo Chinchay (de Piura); Dr. Jaime Baltazar Machaca Chacolli (de Tacna) y Dra. Fiorella Lizeth Pastor Arenas (de Arequipa).





En la mañana del 24 de noviembre, en el SUM del edificio Anexo Jujuy, se realizó una bienvenida institucional y luego la comitiva judicial peruana asistió a la presentación del Modelo de Flagrancia de San Juan.





El Dr. Olivares Yapur, expresó: “Nos honra su presencia en la provincia de San Juan y nos llena de orgullo la posibilidad de mostrarles el modelo de San Juan en Flagrancia. Nosotros hemos podido, en su momento, como cuerpo, lograr convencer al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo de que era absolutamente necesario para la provincia de San Juan., porque hacer la justicia más efectiva traecomo consecuencia un poco más de confianza. De algún modo, vamos trabajando en legitimar el Poder Judicial y garantizar el Acceso a Justicia. Entonces, para nosotros, que hayamos podido motivar el interés del Poder Judicial de un país tan importante como la República del Perú, realmente nos llena de orgullo y nos abrimos a la posibilidad de intercambiar conocimientos, saberes y experiencias que, a su vez, nos puedan enriquecer”.





Por su parte, la Jueza Suprema del Perú, Dra. Barrios Alvarado, señaló: “Reitero mi agradecimiento por su hospitalidad y, efectivamente, hemos venido a esta pasantía con mucha expectativa. A diferencia vuestra, nosotros empezamos al revés. Primero pasamos del modelo inquisitivo al modelo acusatorio garantista, hace 20 años, y recién en el año 2022, empezamos con las Unidades de Fragancia. A diferencia vuestra, no tenemos la colaboración del Ministerio Público, porque la fiscalía no cree en el sistema. Se cree que es un sistema que solo es para ver delitos menores, y que se gastan recursos cuando tenemos problemas más macro, como la criminalidad organizada. Pero yo creo que hay una concepción equivocada y creo que en estos procesos de Fragancia, cuando hay suficiencia robatoria y evidencia delictiva, es fácil juzgarlos. Además, en el ámbito de la prevención general, impacta en el ciudadano, la institución se fortalece y se puede juzgar otro tipo de delitos de mayor gravedad”.





La visita institucional se realiza en el marco del C onvenio d e Cooperación Institucional entre la Corte de Justicia de la provincia de San Juan y la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que se firmó el 13 de agosto de 2026, que sentó las bases para el trabajo conjunto en materia de modernización procesal. Además, como parte del convenio, del 17 al 19 de noviembre se llevó adelante el ciclo de capacitación virtual “Oralidad Civil e Innovación: Aprendizajes desde la Corte de Justicia de San Juan”, una propuesta académica destinada a compartir la experiencia de transformación y modernización del sistema judicial sanjuanino con magistrados y servidores judiciales del país hermano.

El Sr. Presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Dr. Daniel Olivares Yapur y los Sres. Ministros, Dr. Guillermo Horacio De Sanctis, Dr. Marcelo Jorge Lima y Sra. Ministra, Dra. Adriana García Nieto, recibieron a una delegación del Poder Judicial de Perú, encabezada por la Dra. Elvia Barrios Alvarado, Jueza Suprema Titular y miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial del Perú, la cual encabeza junto a una decena de altos funcionarios y jueces una visita institucional y técnica de cuatro días (del 24 al 27 de noviembre) a la provincia de San Juan para interiorizarse del modelo de gestión sanjuanino del Procedimiento Especial de Flagrancia.