La Cámara de Comerciantes Unidos y la Federación Económica convocaron a una charla el 26 de noviembre. Allí expondrán un acuerdo con EcoNexo Consultora para asistencia técnica y capacitación.

La Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan y la Federación Económica de San Juan - Sector Comercio realizarán el jueves 26 de noviembre, a las 20, una charla informativa abierta para asociados y comerciantes interesados. En ese encuentro presentarán el Convenio Marco de Cooperación Institucional y Asistencia Técnica firmado con EcoNexo Consultora. La actividad se propone como una instancia de difusión de herramientas de capacitación y asistencia para el sector comercial local.

Durante la reunión se explicarán los alcances, objetivos y beneficios del acuerdo, que prevé acompañamiento técnico para comercios y empresas de la provincia. Según lo informado por las entidades convocantes, el convenio apunta a mejorar la organización y el funcionamiento de los establecimientos mediante asesoramiento y capacitación. La presentación se realizará en la sede de la Federación Económica de San Juan.

Capacitación técnica

Entre los ejes previstos figuran higiene y seguridad laboral, gestión ambiental, sistemas de normas ISO -estándares internacionales de gestión- y normativa vigente. También se expondrán alternativas de formación orientadas a fortalecer la competitividad de los comercios. La convocatoria incluye un espacio para consultas, inquietudes y propuestas de los asistentes.

Uno de los puntos centrales será la preparación de empresas sanjuaninas para integrarse a la cadena de valor minera. Ese segmento demanda proveedores locales con requisitos técnicos, organizativos y normativos específicos, por lo que la capacitación aparece vinculada a una posibilidad concreta de inserción comercial. En ese marco, las instituciones organizadoras plantean que la iniciativa busca ampliar las oportunidades de negocios para el sector.

Alcance provincial

La propuesta se inscribe en una estrategia de cooperación institucional entre el comercio y el sector técnico especializado. Desde ambas entidades destacaron la importancia de la participación de asociados y comerciantes para incorporar conocimientos y mejorar las condiciones de trabajo. La actividad será abierta y quedará como primera instancia pública de presentación del convenio, con foco en la adaptación de los negocios a nuevas exigencias productivas y regulatorias.