El programa San Juan Te Busca difundió un pedido de colaboración por Juan José Rivera, de 44 años. Cualquier dato puede informarse al 911.

El programa provincial San Juan Te Busca, destinado a la búsqueda de personas extraviadas, difundió un pedido de colaboración para encontrar a Juan José Rivera, de 44 años, cuyo extravío fue denunciado el lunes 23 de noviembre.

De acuerdo con el aviso oficial, Rivera es de nacionalidad argentina, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene contextura física grande, tez trigueña y ojos marrones. La difusión de estos datos apunta a facilitar su identificación por parte de la comunidad y de las fuerzas que intervienen en el operativo.

El parte también describe que tiene el rostro ovalado, boca mediana, labios medianos y cabello corto, crespo y de color castaño claro. Ese tipo de precisiones suele integrarse en los protocolos de búsqueda para ampliar las posibilidades de reconocimiento en caso de avistamiento.

Desde los organismos que intervienen en la búsqueda solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita establecer su paradero. La información puede ser comunicada de manera anónima al 911, canal habilitado para este tipo de avisos.