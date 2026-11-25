El organismo anticipó una jornada cálida e inestable en la provincia. La tarde y la noche concentrarán la probabilidad de tormentas y ráfagas de hasta 50 km/h.

San Juan tendrá este miércoles 25 de noviembre una jornada con temperaturas cálidas e inestabilidad, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo prevé una mínima de 17°C y una máxima de 30°C, con cambios en las condiciones del cielo a lo largo del día. La previsión incluye probabilidad de tormentas durante la segunda mitad de la jornada y ráfagas de viento que podrían llegar a 50 km/h.

Condiciones previstas Durante la madrugada se espera cielo parcialmente nublado, mientras que por la mañana la nubosidad aumentará y el cielo se presentará mayormente nublado. En ese tramo, el SMN anticipó una brisa del sector noreste. El comportamiento del tiempo marcará un paso de condiciones relativamente estables a un escenario más variable hacia el cierre del día.

Tarde con inestabilidad Para la tarde, el organismo pronosticó probabilidad de tormentas y viento del Este con ráfagas de hasta 50 km/h. En ese período, la temperatura alcanzará el valor máximo previsto de 30°C. La combinación de calor, nubosidad e inestabilidad configura el tramo más sensible de la jornada desde el punto de vista meteorológico.

Panorama nocturno Hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas, también con viento del Este. En ese horario, la temperatura descenderá y se ubicará en torno a los 23°C. El pronóstico del SMN deja abierta la evolución de las precipitaciones, que dependerá de la intensidad de la inestabilidad prevista para la tarde.

La referencia oficial para el cierre del día sigue siendo la posibilidad de tormentas aisladas y ráfagas moderadas a fuertes, con una noche más fresca que la tarde. El seguimiento del pronóstico del SMN será clave para actualizar el comportamiento del tiempo en San Juan.