El movimiento ocurrió este jueves 19 de noviembre, a las 23:57, y tuvo epicentro a 23 kilómetros al sudeste de Calingasta. La profundidad fue de 115 kilómetros.

Un sismo de magnitud 4,8 se registró en San Juan este jueves 19 de noviembre, minutos antes de la medianoche. Según los datos preliminares, el epicentro se ubicó a 23 kilómetros al sudeste de Calingasta, con una profundidad de 115 kilómetros.

El reporte sismológico marcó el movimiento a las 23:57, hora local. El epicentro también fue referenciado a 66 kilómetros al oeste de la ciudad de San Juan y a 162 kilómetros al norte de Mendoza, lo que permite ubicar el fenómeno en el mapa regional.

Datos técnicos La profundidad de 115 kilómetros indica la distancia entre la superficie y el punto donde se originó el movimiento, es decir, el foco sísmico. Ese parámetro ayuda a los especialistas a medir el alcance del fenómeno y forma parte de la caracterización instrumental de cada evento.

Las coordenadas geográficas del epicentro se ubicaron en 31,44 grados de latitud sur y 69,2 grados de longitud oeste. Con esos datos, los organismos sismológicos pueden precisar con exactitud el lugar de origen del temblor y comparar el registro con otros eventos de la misma zona.

Registro instrumental El movimiento se produjo en una de las regiones de mayor actividad sísmica del país. Hasta el momento, la información difundida corresponde al registro instrumental del sismo, sin otros datos adicionales sobre efectos en superficie.