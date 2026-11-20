Alejandro Ripoll participó de la previa de la Fiesta Nacional del Sol y repasó su vínculo con San Juan. También anticipó el lanzamiento de una nueva mesa de debate en Telesol.

El director de televisión Alejandro Ripoll participó de la transmisión especial de Telesol en la previa de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol y dejó una primicia sobre la programación del canal. Según adelantó al aire, este lunes a las 22.15 comenzará un nuevo programa de debate y opinión con cuatro periodistas. La novedad se conoció durante una entrevista en la que también repasó su trayectoria vinculada a la celebración sanjuanina.

Ripoll recordó que fue uno de los responsables de llevar las imágenes de la fiesta a todo el país a través de la Televisión Pública, en la etapa en la que el evento se realizaba en el autódromo El Zonda. También señaló que llegó a San Juan por trabajo y que con el tiempo construyó un vínculo especial con la provincia. Su participación en la previa televisiva se dio en un contexto de cobertura especial de la fiesta, uno de los eventos de mayor despliegue institucional y cultural de la provincia.

Un antecedente televisivo

Durante la charla, el director recordó una anécdota que conectó a la Fiesta Nacional del Sol con ShowMatch, el ciclo conducido por Marcelo Tinelli. Según relató, se trató del espectáculo aéreo que se realizaba con una grúa y el escudo de San Juan, una puesta que luego trasladó a una apertura del programa nacional. Para concretarlo, indicó que fue necesario un operativo logístico importante y que incluso debieron quebrar el escudo para poder transportarlo. Ripoll aclaró que no se trataba de una creación de ShowMatch, sino de un recurso escénico prestado por San Juan para su uso en televisión nacional.

Cambios técnicos y de escala

Al analizar la evolución de la fiesta, Ripoll comparó los desafíos de producción entre el escenario del autódromo El Zonda y el actual del Estadio del Bicentenario. Dijo que en el primero todo parecía estar fuera de escala por la magnitud de los espectáculos, mientras que el segundo permite trabajar con otra perspectiva y mayor cercanía para mostrar los detalles de cada puesta. En esa línea, destacó que la incorporación de nuevas tecnologías modificó la forma de producir y transmitir estos eventos.

Entre los recursos mencionados, citó drones, cámaras robóticas y equipos más pequeños, que permiten obtener imágenes sin invadir el espacio del público. “La tecnología está al servicio del show”, resumió, al explicar que hoy es posible lograr resultados de alto impacto visual con estructuras más accesibles que en el pasado. Para Ripoll, el cambio de escenario y de formato también abre nuevas oportunidades de aprendizaje y de renovación para la producción televisiva.

La primicia de la programación

La entrevista dejó además un anuncio no difundido oficialmente por el canal hasta ese momento. Cuando le consultaron cuánto tiempo permanecería en San Juan, Ripoll respondió que se quedaría hasta el martes y anticipó el estreno del nuevo ciclo de debate. El programa saldrá al aire este lunes a las 22.15 y estará integrado por cuatro periodistas, aunque los nombres de sus participantes se conocerán recién al día siguiente, antes del inicio de la transmisión de la fiesta.

El anticipo quedó así asociado a la cobertura de la Fiesta Nacional del Sol y al relanzamiento de la grilla de Telesol. La confirmación de los integrantes del ciclo quedó pendiente para la jornada siguiente, en la previa de la transmisión central del evento provincial.