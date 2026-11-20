El SMN prevé chaparrones en la madrugada y ráfagas de hasta 50 km/h. La máxima llegará a 27°C y la noche será más fresca.

San Juan tendrá este viernes 20 de noviembre una jornada con nubosidad variable, viento del sector sur y una amplitud térmica moderada. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima alcanzará los 27°C y la mínima se ubicará en 16°C.

Durante la madrugada podrían registrarse chaparrones, acompañados por viento del sur con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Ese comportamiento atmosférico se mantendría en las primeras horas del día, de acuerdo con el parte oficial difundido por el organismo nacional.

Por la mañana, el cielo se presentará mayormente nublado y persistirá el viento del sector sur con intensidad similar. Con el correr de las horas, el pronóstico anticipa una mejora gradual de las condiciones, aunque sin una desaparición completa de la nubosidad.

Condiciones vespertinas Para la tarde, el SMN prevé cielo parcialmente nublado y continuidad del viento sur, con ráfagas que podrían volver a alcanzar los 50 km/h. En ese tramo del día, la temperatura se mantendría dentro del rango más alto previsto para la jornada.

Hacia la noche el cielo seguiría con nubosidad parcial, pero el viento perdería intensidad y se presentaría como una brisa del sur. La temperatura descenderá hasta los 22°C, lo que marcará un cierre de jornada más fresco respecto del resto del día.