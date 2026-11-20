La Fiesta Nacional del Sol 2026 comenzará este viernes 20 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 22 en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, en Pocito. La edición tendrá una propuesta inspirada en el Parque Triásico, con recitales, feria temática, gastronomía, emprendedores y actividades para toda la familia. La organización prevé una ocupación simultánea de ambos predios para concentrar la programación artística y los espacios complementarios. La temática remite a la identidad paleontológica de la provincia y a Ischigualasto.

Grilla musical La apertura de la programación principal estará a cargo de Turf y Tan Biónica este viernes. El sábado 21 se presentarán Diego Torres y Andrés Calamaro, mientras que el cierre del domingo 22 quedará en manos de La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y Desakta2. La distribución por jornadas combina rock, pop y música popular, en línea con un evento que busca abarcar públicos diversos. La grilla oficial concentra los nombres centrales de cada noche y ordena el flujo de asistentes por día.

Predio y actividades El epicentro de la celebración será el predio del Estadio San Juan del Bicentenario, con funcionamiento extendido hacia el Velódromo Vicente Chancay para feria y espectáculos. Además de los recitales, habrá stands, propuestas gastronómicas, espacios de emprendedores y actividades culturales y recreativas. La programación también incluye experiencias vinculadas con la temática del Parque Triásico. En paralelo, se anunciaron intervenciones artísticas itinerantes en distintos puntos de la provincia.

En la Plaza 25 de Mayo, por ejemplo, se prevén propuestas de teatro, circo, música y murga con la participación de más de 100 artistas entre el 20 y el 22 de noviembre. Según la organización, esas intervenciones también recorrerán plazas y distintos departamentos. La descentralización de actividades amplía el alcance territorial de la fiesta más allá del predio principal. Ese despliegue busca complementar la oferta central con presencia en la capital y otras jurisdicciones.

Accesos y transporte Para llegar al predio funcionará el servicio especial Líneas del Sol, con 100 colectivos gratuitos desde 23 puntos de la provincia. Los recorridos de ida estarán disponibles de 18 a 22, mientras que el regreso comenzará a las 19 y se extenderá hasta la finalización del último espectáculo de cada noche. El servicio no requerirá uso de tarjeta SUBE. Habrá salidas desde Capital, Rivadavia, Chimbas, Albardón, Santa Lucía, Caucete, 9 de Julio, Rawson, Pocito y Sarmiento, entre otros puntos.

Quienes asistan en vehículo particular podrán ingresar principalmente por Ruta Nacional 40. Desde el norte, la indicación oficial es tomar la salida hacia calle 6 y continuar por calle 7 para acceder al estacionamiento; también se podrá entrar por calle General Acha. El predio contará con estacionamientos y tres accesos principales: puerta A, por la colectora de la autopista; puerta B, por calle 7; y puerta C, por calle General Acha. La organización orientó esos ingresos para ordenar la circulación durante las tres jornadas.

Entradas La venta se realizó a través de Ticketek y también hubo puntos presenciales en las boleterías del Teatro del Bicentenario. Los valores informados para esta edición parten de los $20.000 y llegan hasta los $45.000 para determinados sectores y espectáculos. El acceso a la feria y a los shows del Velódromo tiene un valor diferenciado de $5.000. La organización recomendó verificar condiciones de ingreso, sectores habilitados y disponibilidad de tickets antes de concurrir. Con esa estructura de precios y accesos, la edición 2026 concentrará en tres días la oferta cultural y comercial de uno de los eventos centrales del calendario provincial.