El INPRES informó que el movimiento tuvo una profundidad de 106 kilómetros. El epicentro se ubicó al noroeste de la provincia.

Un movimiento sísmico se registró en San Juan a la 1:00 de este 15 de noviembre y alcanzó una magnitud de 4,6, según los datos informados por el INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica). El organismo ubicó el epicentro a 31 km al NO de la provincia. La profundidad fue de 106 km, un dato que explica la percepción del fenómeno en distintos puntos del territorio provincial.

El reporte técnico también señaló que el sismo se localizó a 177 km al N de Mendoza y a 57 km al NO de Caucete. Esa referencia geográfica permite dimensionar el alcance del evento y su posición respecto de centros poblados de la región. En este tipo de episodios, la profundidad resulta una variable central para interpretar la extensión de la percepción del movimiento.

El informe no consigna daños materiales ni personas afectadas. Tampoco detalla, en la información difundida, reportes de emergencia asociados al fenómeno. La comunicación del INPRES se limitó a precisar hora, magnitud, ubicación y profundidad del sismo.

En una provincia con actividad sísmica recurrente, estos registros forman parte del seguimiento técnico habitual que permite actualizar la información sobre eventos telúricos. La magnitud de 4,6 y la profundidad de 106 km constituyen los dos datos centrales del episodio. A falta de otros reportes oficiales, el dato útil para seguir es la eventual aparición de nuevas mediciones o precisiones del organismo nacional.