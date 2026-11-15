Del lunes 16 al domingo 22 de noviembre, la Municipalidad desplegará operativos de limpieza y mantenimiento en distintos sectores de la Capital, con intervenciones organizadas por zonas y turnos.

Redacción El Zonda Especial para Diario El Zonda

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de la Secretaría de Servicios, llevará adelante una planificación semanal de tareas intensificadas en el marco de COPRE (Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencias), con el objetivo de reforzar la limpieza y el mantenimiento urbano de los espacios públicos.





Los trabajos comprenderán barrios, avenidas, calles principales y cuadrantes de distintos sectores de la ciudad, mediante equipos organizados en turnos mañana, tarde y noche.





Zonas norte





Zona 1 Norte





* Turno mañana (7 a 13 hs): barrio Frondizi.

* Turno tarde (16 a 21 hs):

Va Belgrano, Va Juan Jufré, lateral de Circunvalación desde Tucumán hasta avenida Rawson y calle Caseros desde Juan Jufré hasta avenida Rawson.





Zona 2 Norte





* Turno mañana (7 a 13 hs): calle Falucho desde Mendoza hasta Scalabrini Ortiz; Juan Jufré desde avenida España hasta Mendoza; barrios San Martín y Las Heras.

* Turno tarde (16 a 21 hs): Urquiza desde 25 de Mayo hasta lateral de Circunvalación; barrios INTA y Parque de Mayo; Va Jardín.





Zona 3 Norte





* Turno mañana (7 a 13 hs): barrios Tulum, Del Bono y Palermo.

* Turno tarde (16 a 21 hs): barrios Fuva y Santa Rosa.





Zonas sur





Zona 4 Sur





* Turno mañana (7 a 13 hs): barrio Municipal.

* Turno tarde (16 a 21 hs): barrios Bancario y Residencial.





Zona 5 Sur





* Turno mañana (7 a 13 hs): cuadrante comprendido desde Paula A. de Sarmiento hasta Urquiza y desde Pedro de Valdivia hasta lateral de Circunvalación; barrio Las Heras.

* Turno tarde (16 a 21 hs):

Villa Carolina II y avenida España desde 9 de Julio hasta lateral de Circunvalación.





Zona 6 Sur





* Turno mañana (7 a 13 hs): barrios Natania, Arrayanes, 15 de Mayo, Santa Cecilia y Walter Melcher.

* Turno tarde (16 a 21 hs): Villa del Pino y barrio Juan XVIII.





También se realizarán tareas en calles principales y cuadrantes, de 16 a 21 hs, incluyendo Urquiza desde 25 de Mayo hasta lateral de Circunvalación, barrio INTA, barrio Parque de Mayo y Villa Jardín.





Zona centro





Peatonal y zona centro





Se desarrollarán las tareas habituales de limpieza en tres turnos:





* Mañana: 7 a 13 hs.

* Tarde: 14 a 19 hs.

* Noche: 17 a 22 hs.





Zona 7 Centro





* Turno mañana (7 a 13 hs): cuadrante de avenida Ignacio de la Roza a Mitre y de Caseros a Güemes; cuadrante de calle Rivadavia a Mitre y de avenida Rioja a Aberastain; cuadrante céntrico de avenida España a avenida Rioja y de 25 de Mayo a 9 de Julio; cuadrante céntrico de calle Güemes a avenida Rawson y de 25 de Mayo a 9 de Julio. También se realizará la recolección de todos los cestos del radio céntrico.

* Turno tarde (16 a 21 hs): corte de césped y limpieza en avenida Libertador, desde avenida Rawson hasta avenida España; avenida Ignacio de la Roza, desde avenida Rawson hasta avenida España; y avenida Córdoba, desde avenida Rawson hasta avenida España.

* Turno noche (0 a 5 hs): limpieza de los cuadrantes céntricos comprendidos entre avenida Ignacio de la Roza y Mitre, y Caseros y Güemes; calle Rivadavia y Mitre, y avenida Rioja y Aberastain; avenida España y avenida Rioja, y 25 de Mayo y 9 de Julio; calle Güemes y avenida Rawson, y 25 de Mayo y 9 de Julio. Se sumará la recolección de todos los cestos del radio céntrico.





Brigadas especiales





Brigada Zona Norte





* Barrio Frondizi.

* Barrio Comandante Cabot.

* Villa General Acha.

* Cuadrante desde avenida España hasta avenida Rawson y desde 25 de Mayo hasta Chile.

* Avenida Libertador, desde Urquiza hasta lateral de Circunvalación.

* Villa Matías Zavalla.

* Barrio Mutual.





Brigada Zona Sur





* Cuadrante comprendido desde 9 de Julio hasta Mariano Moreno y desde avenida España hasta Aristóbulo del Valle.





Tareas durante el fin de semana





La planificación contempla también la continuidad de los servicios en la Zona 7 Centro:





* Sábados: de 8 a 13 hs y de 16 a 20 hs.

* Domingos: de 8 a 13 hs.





Se realizarán tareas de limpieza de los cuadrantes céntricos, recolección de cestos, levantamiento de escombros y limpieza de las avenidas Libertador, Ignacio de la Roza y Córdoba, desde avenida Rawson hasta avenida España.





Con esta planificación, la Municipalidad busca fortalecer la prestación de los servicios urbanos, optimizar los recursos operativos y garantizar una mayor presencia territorial en los distintos sectores de la Capital