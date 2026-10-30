San Juan participa de un programa piloto nacional de Bienestar Emocional en Adolescentes que alcanza a 20 escuelas de la provincia, de gestión estatal y privada, con el objetivo de detectar situaciones vinculadas con la salud mental y definir apoyos dentro del sistema educativo. El relevamiento se instrumenta mediante cuestionarios para identificar necesidades de atención y orientar derivaciones posteriores. Según el Ministerio de Educación, ya se completó el 75% de los formularios previstos.

Origen del programa Luis Lucero, director de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios del Ministerio de Educación, explicó en diálogo con Radio Mil20 que la iniciativa surgió de la Mesa Federal de Adolescencia. Desde ese ámbito se convocó a cinco provincias para implementar la experiencia en un total de 100 establecimientos educativos. En ese marco, San Juan quedó incluida en la prueba piloto con una muestra de escuelas de distintas características institucionales.

Semáforo de seguimiento El instrumento aplicado consiste en un screening, es decir, un cuestionario de detección inicial, que permite explorar distintos aspectos relacionados con la salud mental de los adolescentes. A partir de los resultados, los estudiantes quedan clasificados en un sistema de semáforo con categorías verde, amarillo y rojo, según los indicadores detectados y la necesidad de acompañamiento. Lucero sostuvo que el relevamiento sirve para definir qué programas profundizar o implementar dentro de la provincia para la prevención en adolescentes.

Dispositivos de apoyo El Ministerio de Educación comenzó a organizar dos líneas de trabajo para responder a los casos que requieran intervención: una orientada al apoyo emocional y otra al acompañamiento neurocognitivo, enfocada entre otros aspectos en estudiantes con indicadores de inatención e hiperactividad. El procedimiento prevé que los gabinetistas zonales de cada escuela identifiquen las situaciones que requieran atención y realicen las derivaciones al Gabinete Técnico Central. Desde allí se trabajará con los adolescentes durante un período de tiempo para evaluar su evolución y determinar si necesitan otros abordajes.

Articulación con salud Lucero indicó que, cuando las situaciones lo requieran, habrá articulación con el sistema sanitario a través de hospitales y centros de salud. El funcionario remarcó que Educación busca tener un rol activo en el acompañamiento de las trayectorias escolares y en la prevención de situaciones que puedan afectar la continuidad educativa. En paralelo, señaló que los primeros resultados muestran una mayor cantidad de estudiantes ubicados en la categoría verde en comparación con otras provincias participantes.

Escuelas visitadas En el marco de la implementación del programa, autoridades educativas nacionales recorrieron la Escuela Alejandro Aguado, en San Martín, el Colegio Nacional, la Escuela Provincial de Concepción y el Gabinete Técnico Central. Lucero destacó que la selección incluyó instituciones con realidades distintas, tanto por sus propuestas pedagógicas como por sus necesidades de acompañamiento. La continuidad del programa dependerá del cierre del relevamiento y de la puesta en marcha de los dispositivos previstos por la cartera educativa provincial.