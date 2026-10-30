La perra fue hallada en una vivienda de Caucete y rescatada el 23 de octubre junto a 12 sobrevivientes. Ahora requieren alimento, leche maternizada y controles veterinarios.

La perra Lola fue rescatada el 23 de octubre en Caucete junto a 12 de sus cachorros, después de haber parido 21 crías en una vivienda donde quedó sola. El caso movilizó a rescatistas, vecinos y a la Secretaría de Ambiente, y dejó abierta la necesidad de sostener los cuidados de la madre y de los animales sobrevivientes.

Cómo se conoció el caso

Sara Morán, integrante de Huellitas en el Camino, contó en diálogo con Radio Mil20 que la situación comenzó a circular el 18 de octubre, a partir de una publicación en redes sociales que mostraba a la perra rodeada de cachorros recién nacidos. Según relató, al principio hubo dudas sobre la magnitud del caso, porque no existían antecedentes de una camada de esa dimensión entre los rescatistas consultados. Luego se comunicó con la persona que difundió las imágenes y conoció las circunstancias del animal.

De acuerdo con ese relato, el dueño de Lola había sufrido un ACV —accidente cerebrovascular— y fue trasladado por familiares, mientras la perra quedó sola en la vivienda con sus crías, nacidas el 17 de octubre. La preocupación creció cuando se conoció la muerte de algunos cachorros y se acercaba un fin de semana de bajas temperaturas. Finalmente, tras varios días de gestiones, el rescate se concretó con participación de rescatistas de Caucete, colaboradores y la Secretaría de Ambiente.

Estado de salud y cuidados

Morán explicó que el retiro de los animales fue apenas el inicio de un proceso más complejo. Lola llegó con desgaste físico tras el parto y la lactancia de una camada numerosa, y los controles veterinarios detectaron que estaba muy delgada y con los glóbulos rojos bajos. Sin embargo, los estudios permitieron descartar anemia y enfermedad de la garrapata, una de las primeras sospechas por la cantidad de parásitos que tenía.

La alimentación de los cachorros también obligó a organizar un esquema de asistencia permanente. Como no consiguieron madres nodrizas, debieron complementar la lactancia con leche maternizada especial para perros y distribuir las tomas para asegurar que todos reciban nutrientes. La rescatista señaló que algunos están más fuertes y desarrollados, mientras otros son más débiles y pequeños. Pese a los esfuerzos, uno de los cachorros murió el lunes, según informó.

Qué puede pasar con Lola y las crías

Otro punto pendiente es el destino de Lola una vez que termine el período de lactancia. Morán indicó que el dueño quiere recuperarla, pero sostuvo que la situación deberá evaluarse con las autoridades de la Secretaría de Ambiente y las demás personas involucradas. La rescatista explicó que el hombre vive solo y que, cuando sufrió el ACV, Lola salió a alertar a los vecinos, lo que generó un vínculo afectivo entre ambos.

En el caso de los 12 cachorros, ya hubo personas interesadas en adoptarlos, aunque todavía deberán permanecer con su madre durante al menos 45 días. La intención de los rescatistas es entregarlos con sus primeras vacunas, compromiso de castración y seguimiento posterior. Morán remarcó que realizan un filtro estricto para evitar nuevos casos de abandono y que la historia se repita.

Necesidad de fondos

Desde Huellitas en el Camino señalaron que los rescates implican gastos de alimentación, leche maternizada, controles veterinarios, tratamientos y traslados. Por ese motivo, solicitaron colaboración económica para sostener los cuidados de Lola y sus crías. El alias informado para ayudar es ayuda.lola26, a nombre de Leonardo Díaz Castillo. La organización también insistió en la importancia de la castración y la tenencia responsable para evitar situaciones similares en el futuro.