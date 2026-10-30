El Consejo Superior avaló por unanimidad la transformación de la Escuela de Ciencias de la Salud en facultad. La definición final quedará en manos de la Asamblea Universitaria, convocada para el 19 de noviembre.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) aprobó por unanimidad la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud a partir de la transformación de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, con sede en Albardón. La decisión fue adoptada en la última sesión del Consejo Superior y todavía requiere una ratificación institucional para quedar formalizada. La instancia pendiente será la Asamblea Universitaria, convocada para el 19 de noviembre a las 9 en el hall del Rectorado.

La doctora e ingeniera Andrea Díaz, presidenta de la Comisión de Reglamento e Interpretación del Consejo Superior, explicó en diálogo con Radio Mil20 que se trata de la primera creación de una facultad en 43 años dentro de la UNSJ. Según señaló, la última unidad académica de ese nivel había sido la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Díaz afirmó: “Hoy la Universidad Nacional de San Juan cuenta con seis facultades a partir de ayer, que se realizó la aprobación de lo que es la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud”.

La transformación se apoya en el crecimiento registrado por la escuela durante la última década, tanto en su oferta académica como en su presencia territorial y en la cantidad de graduados. Díaz mencionó como antecedentes el desarrollo de licenciaturas, tecnicaturas y diplomaturas. También recordó la aprobación de la carrera de Medicina por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), con financiamiento del Ministerio de Capital Humano. En paralelo, la Licenciatura en Psicología obtuvo la aprobación de la CONEAU, aunque no consiguió fondos para su implementación.

El trámite institucional comenzó en 2024, cuando el entonces director de la Escuela de Ciencias de la Salud presentó ante el rectorado el pedido para transformar la unidad académica en facultad. Luego, el rector resolvió avanzar con la iniciativa y encargó la redacción de la normativa a la Dirección de Administración y Control. El expediente fue analizado por la Comisión de Reglamento e Interpretación, que elaboró un dictamen sobre la base de tres cuerpos documentales aportados por la escuela.

Durante ese estudio, la comisión consideró la expansión de la institución, el trabajo en territorio, la cantidad de egresados y la diversidad de propuestas de formación incorporadas en los últimos años. “Consideramos sumamente fundamental poder justificar y explicar toda la historia que ha tenido la escuela en todos estos años”, sostuvo Andrea Díaz. La aprobación definitiva quedará sujeta al tratamiento de la Asamblea Universitaria, que integran representantes de los consejos directivos de las distintas unidades académicas. Si el cuerpo ratifica la medida, la UNSJ pasará a contar con una nueva facultad y sumará una sexta unidad académica a su estructura.

Próximo paso: la Asamblea Universitaria deberá resolver el 19 de noviembre si formaliza la creación de la nueva facultad. Hasta entonces, la decisión del Consejo Superior mantiene su vigencia como paso previo del proceso institucional.