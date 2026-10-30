El Programa Provincial de Control de Enfermedades de Transmisión Vectorial finalizó en Angaco la capacitación docente “Hablemos de Chagas y de Dengue”, orientada a reforzar la prevención desde la comunidad educativa. La formación apunta a que las escuelas difundan información preventiva en las familias y en otros ámbitos comunitarios.

La propuesta se desarrolló en tres jornadas presenciales en la Escuela Juan José Paso, en la localidad de Las Tapias, y estuvo organizada en siete módulos teórico-prácticos. Durante el cursado, los docentes trabajaron contenidos sobre características del Chagas y el dengue, formas de transmisión, manifestaciones clínicas, medidas de prevención, vigilancia y control. Ese esquema formativo buscó vincular el abordaje sanitario con la tarea pedagógica.

Resultados y alcance

Como resultado, 40 docentes aprobaron el trayecto formativo tras diseñar y presentar proyectos institucionales específicos. Según la información oficial, esas propuestas pedagógicas y comunitarias se implementarán en 18 instituciones y comunidades educativas del departamento. El objetivo es multiplicar los conocimientos adquiridos y sostener acciones de prevención desde las aulas.

El curso contó con el auspicio del Ministerio de Salud, mediante la Resolución N.º 2176-2026, y con el reconocimiento oficial del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Educación, mediante la Resolución N.º 6518-2026. Esa validación institucional le da marco formal a una iniciativa que combina salud pública y sistema educativo. En términos operativos, la continuidad dependerá de la puesta en marcha de los proyectos elaborados por los docentes.

Instituciones participantes

La propuesta involucró al Colegio Nuestra Señora del Carmen, la Escuela Isla Vicecomodoro Gustavo Marambio Emer, la Escuela Capitán Juan Eugenio Mallea Emer, la Escuela Cirilo Sarmiento, la Escuela Dr. Bernardo Houssay Navarro, la Escuela José Alejandro Segovia, la Escuela Juan Huarpe Emer, la Escuela Juan José Paso, la Escuela Juan Jufré, la Escuela Juan Pascual Pringles Emer, la Escuela Mary Mann, la Escuela Profesor Víctor Mercante, la ENI N.º 38 La Ñusta y los JINZ N.º 13 y N.º 14 vinculados a distintas escuelas del departamento. La nómina confirma que el alcance fue interinstitucional y abarcó distintos niveles del sistema educativo local.

Con esta capacitación, el programa provincial busca fortalecer las estrategias de prevención y vigilancia epidemiológica mediante la formación docente. El próximo paso será la implementación de los proyectos en las instituciones participantes, con el objetivo de sostener la difusión de medidas preventivas frente al Chagas y el dengue en el departamento.