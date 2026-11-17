El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda para la tarde de este martes 17 de noviembre en un sector de San Juan. La advertencia alcanza a áreas de Precordillera y prevé condiciones meteorológicas adversas, con impacto sobre la visibilidad y la temperatura.
Las zonas comprendidas por el aviso son la Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, además de los departamentos Ullum y Zonda. En esos sectores, el pronóstico indica vientos de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.
Entre los efectos previstos figuran una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y niveles de humedad muy bajos. Ese comportamiento del viento Zonda suele modificar de manera brusca las condiciones en superficie y requiere seguimiento por su incidencia sobre la circulación y la actividad al aire libre.
Gran San Juan y temperatura
Para el Gran San Juan, en tanto, se espera que continúe soplando viento del sector sur y sureste, sin las características previstas para las zonas alcanzadas por la alerta. En cuanto a la temperatura, la máxima para la jornada llegaría a los 29°C, mientras que la mínima registrada fue de 17°C. La evolución del fenómeno quedará sujeta a la actualización del pronóstico oficial durante el resto del día.