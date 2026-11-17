El Servicio Meteorológico Nacional prevé ráfagas superiores a 70 km/h para la tarde de este martes 17 de noviembre. La advertencia alcanza a zonas de Precordillera y puede reducir la visibilidad.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda para la tarde de este martes 17 de noviembre en un sector de San Juan. La advertencia alcanza a áreas de Precordillera y prevé condiciones meteorológicas adversas, con impacto sobre la visibilidad y la temperatura.

Las zonas comprendidas por el aviso son la Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, además de los departamentos Ullum y Zonda. En esos sectores, el pronóstico indica vientos de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Entre los efectos previstos figuran una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y niveles de humedad muy bajos. Ese comportamiento del viento Zonda suele modificar de manera brusca las condiciones en superficie y requiere seguimiento por su incidencia sobre la circulación y la actividad al aire libre.

Gran San Juan y temperatura

Para el Gran San Juan, en tanto, se espera que continúe soplando viento del sector sur y sureste, sin las características previstas para las zonas alcanzadas por la alerta. En cuanto a la temperatura, la máxima para la jornada llegaría a los 29°C, mientras que la mínima registrada fue de 17°C. La evolución del fenómeno quedará sujeta a la actualización del pronóstico oficial durante el resto del día.