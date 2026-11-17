La organización de la Fiesta Nacional del Sol informa que se habilitó nuevamente un stock de entradas para las tres noches de espectáculos en el Estadio del Bicentenario, que podrán adquirirse de manera online a través de la plataforma Ticketek.

Redacción El Zonda Especial para Diario El Zonda

Las entradas corresponden a los shows de los artistas nacionales que se presentarán durante las jornadas del viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre.





Además, continúa habilitada la venta presencial en los siguientes puntos:





* Hasta el jueves 19 de noviembre: boleterías del Teatro del Bicentenario, de 9 a 19 horas.

* A partir del viernes 20 de noviembre: boleterías del Estadio del Bicentenario, de 9 a 2 de la madrugada del día siguiente.





De esta manera, el público cuenta con nuevas posibilidades para adquirir sus entradas y disfrutar de los espectáculos de la Fiesta Nacional del Sol 2026.