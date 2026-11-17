El nuevo cuadro tarifario de la Red Tulum regirá desde el miércoles 18 de noviembre. En los recorridos más largos, el pasaje superará los $42.000.

Viajar en colectivo en San Juan costará más desde este miércoles 18 de noviembre, cuando empiece a aplicarse en las validadoras del sistema SUBE la actualización de tarifas de la Red Tulum. La medida fue informada por el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, en una entrevista con Radio Sarmiento. El cambio impacta de manera simultánea en toda la red y modifica el cuadro vigente para el Gran San Juan y para los departamentos más alejados.

El boleto de primera sección, que alcanza al Gran San Juan, pasará de $1.300 a $1.530. La suba es de $230 y representa un incremento del 17,7% respecto del valor actual. Ese ajuste se traslada al resto de las secciones con una escala diferenciada según la distancia recorrida, como ocurre en el esquema tarifario del transporte urbano e interurbano provincial.

Impacto en los recorridos largos En los trayectos hacia los departamentos del interior, los valores también se actualizan y, en los destinos más alejados, el pasaje superará los $42.000. Ese monto refleja la estructura por secciones que utiliza el sistema y el mayor costo para los usuarios que dependen de viajes de larga distancia dentro de la provincia. La magnitud del aumento en esos casos vuelve especialmente relevante la segmentación tarifaria vigente.

Beneficios que se mantienen Pese a la suba, continúan sin cambios los beneficios de gratuidad para el boleto escolar y el boleto docente, además del trasbordo entre líneas. Esos beneficios forman parte del esquema de subsidios y franquicias que conviven con la tarifa plena dentro de la red. En consecuencia, el incremento alcanza al resto de los usuarios que abonan el pasaje común.

Aplicación técnica Molina explicó que la entrada en vigencia depende de un trámite técnico a cargo de Nación Servicios, el organismo que administra el sistema SUBE. Una vez que recibe los nuevos valores, debe cargarlos y realizar pruebas para evitar fallas en las máquinas validadoras. Según el funcionario, la actualización se aplicará en todas las unidades al mismo tiempo, sin etapas intermedias, para que no haya diferencias de cobro entre colectivos de la misma red.