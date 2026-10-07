Mientras más de 2.600 postulantes se preparan para el ingreso a la nueva carrera de Medicina de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), el programador sanjuanino Luciano Núñez puso a disposición de manera gratuita parte del material académico que utilizaba en sus clases particulares. La iniciativa se difundió a través de sus redes sociales y apunta a acompañar a quienes atraviesan la etapa de preparación para el cursillo.

El contenido reúne videos, ejercicios y otros recursos de estudio en un sitio web pensado para aspirantes a la flamante carrera universitaria. Según explicó Núñez, el material formaba parte de su trabajo previo con estudiantes de Medicina y ahora quedó disponible sin costo para quienes buscan ingresar a la UNSJ. La propuesta se inscribe en un contexto de alta demanda por una oferta académica que la universidad incorporó por primera vez.





El lanzamiento coincidió con el inicio del cursillo para los postulantes que completaron los requisitos y finalizaron correctamente la inscripción. Ese proceso marca el primer paso formal de acceso a una carrera que, por su novedad en la UNSJ, concentró una cantidad significativa de aspirantes desde la apertura de la convocatoria. La universidad estableció un cupo de 50 estudiantes para primer año.

Antecedente tecnológico

Núñez ya había participado en otro desarrollo vinculado con el acceso a instancias de selección en San Juan. En aquella oportunidad, trabajó en un simulador de examen de dactilografía destinado a quienes buscaban ingresar al Poder Judicial de San Juan. Según el texto original, esa herramienta tuvo rápida repercusión y empezó a ser utilizada por miles de personas.

La nueva iniciativa vuelve a ubicar a la tecnología como soporte para la preparación académica en un proceso de admisión con alta competencia. En este caso, el dato central es la relación entre la cantidad de aspirantes y las vacantes disponibles, un diferencial que define la exigencia del ingreso. El próximo hito será el desarrollo del cursillo y las instancias posteriores de evaluación que determine la universidad.