Lucas Silva, de Caucete, habló con Esteban Trebucq durante la visita de León XIV. Expresó diferencias políticas y cerró con un mensaje de bendición y oración.

Un intercambio durante la cobertura por la visita del papa León XIV a la Argentina tuvo como protagonista a Lucas Silva, un adolescente sanjuanino de 15 años que le dijo al periodista Esteban Trebucq: “Sabés, pelado, que no comulgo con tus ideas, pero te bendigo y rezo por vos”. La frase circuló después en redes sociales y quedó asociada a una de las escenas más comentadas de la jornada.

Silva es oriundo de Caucete y preside el Centro de Estudiantes de la Escuela de Comercio de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Según el material difundido, había viajado junto a un primo para participar de las actividades organizadas por la llegada del Pontífice. El dato ubica al episodio en el marco de una cobertura religiosa con presencia de medios nacionales y participación de jóvenes sanjuaninos.

Durante el cruce con Trebucq, el adolescente expresó sus diferencias con las ideas del conductor, pero optó por cerrar su intervención con una bendición y una oración. Esa combinación de disenso político y trato respetuoso fue lo que llamó la atención en la escena difundida. En el mismo intercambio, agregó: “Y que la Argentina siga la doctrina social de la Iglesia”.

La circulación del video en distintas plataformas digitales amplificó el episodio y lo convirtió en un fragmento visible de la cobertura papal. Más allá de la repercusión, el hecho remite a la participación de un estudiante sanjuanino en una actividad pública de alcance nacional. La referencia a la doctrina social de la Iglesia quedó incorporada como parte del mensaje que Silva eligió transmitir en ese contexto.

El episodio quedó asociado a la visita de León XIV y a la exposición pública de Lucas Silva como referente estudiantil de Caucete. No se informaron otros detalles sobre el encuentro ni sobre nuevas actividades vinculadas a esa cobertura.