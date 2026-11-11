La actividad se realizará este sábado 14 de noviembre, desde las 9, bajo la consigna “Activá por la Diabetes”. Habrá stands de salud, asesoramiento y propuestas para promover hábitos saludables. Los participantes podrán asistir con una prenda azul.

En el marco de las actividades de concientización sobre la diabetes, San Juan tendrá una mañana dedicada al movimiento y al cuidado de la salud. Este sábado 14 de noviembre, a partir de las 9, se realizará una caminata abierta a toda la comunidad en el sector Oeste del Parque de Mayo, en la zona de Urquiza y 25 de Mayo.

La propuesta, denominada “Activá por la Diabetes”, es organizada por el Programa Sanjuanino de Diabetes del Ministerio de Salud, con la colaboración de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan.





Durante la jornada, los asistentes también podrán acercarse a distintos stands de salud, donde recibirán información, podrán realizar consultas y acceder a orientación sobre la enfermedad. El objetivo es generar un espacio de encuentro y participación que permita visibilizar la importancia de la prevención y la incorporación de hábitos saludables.

Además, desde la organización invitaron a los participantes a concurrir con una prenda azul, color que representa la concientización sobre la diabetes.

La actividad será gratuita y no requerirá inscripción previa, por lo que quienes deseen sumarse podrán acercarse directamente al lugar de encuentro y participar de la caminata.