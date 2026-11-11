El transporte pesado vinculado a la actividad minera podría multiplicarse en los próximos años en las rutas del oeste sanjuanino, según un informe técnico difundido en la provincia vecina de Mendoza. El documento estima que el tránsito de camiones en la Ruta Nacional 149, en el departamento Calingasta, pasaría de 8 a cerca de 400 vehículos diarios, impulsado principalmente por el desarrollo de los proyectos cupríferos Los Azules y El Pachón. Las cifras provienen exclusivamente de fuentes mendocinas y no cuentan hasta el momento con validación oficial por parte de las autoridades de San Juan ni confirmación directa de las empresas mineras involucradas. La proyección reabrió el debate sobre la capacidad de la infraestructura vial regional frente al avance de los megaproyectos cupríferos.

Alcance del estudio

El relevamiento fue elaborado por el Clúster Logístico Mendoza, en conjunto con el gobierno de esa provincia, y se presentó en el Foro Logístico 2026. El trabajo analiza diez emprendimientos mineros de San Juan, Mendoza y Neuquén, siete de los cuales reúnen inversiones estimadas en 34.000 millones de dólares, entre ellos Vicuña, Veladero y Gualcamayo además de Los Azules y El Pachón. Según el estudio, el conjunto de proyectos sumará entre 900 y 1.000 camiones diarios a las rutas regionales durante los próximos ocho a nueve años. Dentro de ese escenario, las rutas nacionales 7, 40 y 149 aparecen como los tramos con mayor presión de tránsito pesado, de acuerdo con lo publicado en el portal especializado Minería & Desarrollo.

Preocupación en Calingasta

La proyección sobre la Ruta 149 generó atención sobre el estado de los puentes, la capacidad vial y la seguridad de circulación en Calingasta, departamento donde el tránsito de carga pesada debería convivir con la población local, el sector agropecuario y la actividad turística. El informe, sin embargo, no detalla la metodología ni el desglose de cálculo que llevó a proyectar los 400 camiones diarios, ni especifica si consideró las particularidades de cada yacimiento. En el caso de Los Azules, la empresa prevé producir cátodos de cobre directamente en la mina mediante procesos de lixiviación y electroobtención, lo que reduciría de manera significativa el volumen de transporte respecto al traslado de concentrado. En El Pachón, en tanto, se evaluaron alternativas logísticas que incluyen el uso del ferrocarril desde Sarmiento hasta Buenos Aires, lo que contradice una dependencia exclusiva del transporte por ruta hacia o desde Mendoza.

Sin aval de San Juan

Desde la Subsecretaría de Comercio, Industria y Logística de Mendoza se indicó que existen conversaciones informales con San Juan para evaluar corredores de evacuación de minerales. No obstante, no hay registro de que el Ministerio de Minería ni el Gobierno de San Juan hayan participado en la elaboración o la validación de las proyecciones difundidas. La falta de acceso a los datos de origen del estudio deja abierto el interrogante sobre si las cifras representan un escenario operativo real o una hipótesis de máxima calculada fuera de la provincia.

Otro corredor bajo presión

El informe mendocino advierte además sobre las tensiones que enfrentará la Ruta Nacional 7 hacia el paso internacional Cristo Redentor, donde proyecta más de 700 camiones diarios adicionales para el año 2040, en un corredor donde el 76% de la calzada de alta montaña presenta signos de deterioro severo, según el mismo estudio. Especialistas del sector consultados en el informe señalan la necesidad de abordar el crecimiento del tránsito mediante corredores integrales que combinen rutas, tendidos de alta tensión, gasoductos y transporte ferroviario, con el objetivo de no saturar la red vial existente.

Datos a seguir: el debate sobre el volumen real de camiones que demandará la actividad minera y el financiamiento de la infraestructura vial necesaria permanece abierto. Resta conocer si las proyecciones elaboradas en Mendoza serán contrastadas de manera formal con los planes logísticos de las empresas mineras y con las decisiones que adopte el Gobierno de San Juan sobre los corredores de evacuación de minerales.