La Policía de San Juan cuenta con un procedimiento específico que permite coordinar acciones de búsqueda e investigación ante la desaparición o extravío de personas, con el objetivo de dar una respuesta rápida y proteger su integridad.

La Sección de Coordinación de Búsqueda y Rescate de Personas de la Policía de San Juan es el área responsable de intervenir en este tipo de situaciones. Su trabajo se enmarca en un protocolo que establece las medidas necesarias para organizar los operativos y desarrollar acciones eficientes que permitan dar con el paradero de las personas buscadas.

El procedimiento se pone en marcha desde el momento en que se recibe una solicitud de búsqueda. Esto puede ocurrir a partir de una comunicación a la línea de emergencias 911, canalizada por el CISEM, o mediante una denuncia presentada en cualquiera de las dependencias policiales de la provincia. En este último caso, la información es remitida inmediatamente a la sección especializada para iniciar las actuaciones correspondientes, en el marco del Programa Provincial “SAN JUAN TE BUSCA”.

Asimismo, el protocolo contempla los requerimientos de búsqueda provenientes de otras jurisdicciones del país, que llegan a través del Sistema Federal (SIFEBU), y aquellos solicitados por los distintos Juzgados del Poder Judicial de San Juan mediante oficios dirigidos a la institución policial.

Cuando la búsqueda se desarrolla en zonas rurales, pueden intervenir distintos grupos especiales de la Policía de San Juan, entre ellos el Grupo GERAS, la División Canes, División Policía Rural, la División Montada y la Dirección Bomberos. De acuerdo con las necesidades de cada operativo, también se convoca a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, organizaciones privadas y organismos estatales, sumando recursos humanos y materiales para alcanzar resultados positivos.

En cada intervención, la rapidez de las actuaciones resulta fundamental. Por este motivo, las tareas investigativas deben desarrollarse bajo el Principio de Celeridad, teniendo en cuenta que la persona buscada puede encontrarse en una situación de riesgo o ser víctima de un delito, como la privación ilegítima de la libertad.

Si la búsqueda se extiende más allá de los primeros dos o tres días de trabajo, y con la correspondiente autorización del fiscal interviniente, se difunde la fotografía de la persona a través de los medios de comunicación mediante el programa “SAN JUAN TE BUSCA”. Además, se incorpora el pedido de búsqueda al ámbito nacional.

Una vez localizada la persona, si no se constata la existencia de un delito, la situación queda circunscripta al ámbito privado y familiar. Cuando se trata de un menor de edad, se informa al fiscal interviniente, a las Asesorías de Menores e Incapaces y a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).

Un dato importante para tener en cuenta: no existe ninguna normativa que establezca que deben transcurrir entre 12 y 24 horas para radicar una denuncia por desaparición o extravío. La búsqueda puede comenzar desde el momento en que se pone en conocimiento la situación.

Ante una emergencia de estas características, se debe llamar al 911 o acercarse a la comisaría más cercana al domicilio. La Sección de Coordinación de Búsqueda y Rescate de Personas funciona en Jorge Newbery y Gregorio Las Heras, departamento Rivadavia. Teléfono: 4345557.