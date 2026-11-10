La pareja conformada por María Belén Hollger y Liant Adalberto Miguel dio el sí en el emblemático espacio cultural, en una nueva boda civil realizada en esta locación.

El Ministerio de Gobierno llevó adelante un nuevo Matrimonio Emblemático. En una ceremonia cargada de emotividad, María Belén Hollger y Liant Adalberto Miguel dieron el sí y sellaron su unión en los Jardines del Teatro del Bicentenario. El enlace contó con la presencia y el acompañamiento de sus seres queridos, quienes compartieron junto a los contrayentes este día consagrado al amor y la familia.

Este enlace se suma al programa oficial de Matrimonios Emblemáticos, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Gobierno a través de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Esta propuesta transforma los espacios culturales y turísticos más representativos de la identidad sanjuanina en escenarios únicos para la celebración del acto legal.

Evolución del programa en cifras

Desde la puesta en marcha de este proyecto, los registros oficiales muestran una tendencia ascendente en la elección de sitios representativos para las uniones civiles:

Durante el año 2024, se concretó el primer enlace bajo esta modalidad.

En el transcurso del 2025, la cifra se elevó a siete matrimonios realizados.

En lo que va del 2026, con la boda de Hollger y Miguel ya se contabilizan siete celebraciones, alcanzando un total de catorce matrimonios emblemáticos desde el lanzamiento del programa.

Requisitos para el acceso al programa

Desde la Dirección informaron que las parejas interesadas en realizar su matrimonio en sitios emblemáticos deben gestionar una solicitud formal ante el Registro Civil y completar una solicitud proporcionada por el Registro Civil, indicando el lugar emblemático donde desean celebrar el matrimonio. Además, deberán presentar la siguiente documentación:

DNI y fotocopias de los DNI de los contrayentes y testigos.

Divorcio: En caso de que alguno de los contrayentes haya disuelto un matrimonio anterior, deberán presentar el acta de matrimonio con la nota marginal de divorcio.

Viudez: Si alguno de los contrayentes es viudo, deberán presentar el acta de defunción del cónyuge anterior y el acta de matrimonio.

Partida de nacimiento: Si alguno de los contrayentes nació en otra provincia, deberán presentar la partida de nacimiento correspondiente.

Testigos: Si ambos contrayentes tienen domicilio en el lugar donde se celebrará el matrimonio, deberán presentar dos (2) testigos. Si alguno de los contrayentes no tiene domicilio en la jurisdicción donde se celebrará el matrimonio, deberán presentar cuatro (4) testigos.

Pago del Canon: Además de la presentación de la documentación mencionada, los contrayentes deberán abonar el canon o tasa actualizada correspondiente a la celebración del matrimonio en un lugar emblemático.





Es muy importante que tanto los testigos como los contrayentes tengan su DNI y acrediten su identidad al oficial público el día de la ceremonia.

Elección del Lugar Emblemático

Las parejas que deseen casarse en un lugar emblemático fuera de las oficinas del Registro Civil deberán seleccionar uno de los siguientes sitios autorizados, sujeto a disponibilidad:

Centro Cultural Estación San Martin

Jardines Teatro del Bicentenario

Museo de la Historia Urbana

Santuario Difunta Correa

Parque Nacional Ischigualasto





Las autoridades destacaron que, el día del enlace, tanto los contrayentes como los testigos deben acreditar su identidad ante el oficial público designado. Este profesional garantiza la legalidad del acto administrativo en el sitio elegido, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente.