El nuevo edificio de Villa El Salvador completa terminaciones y pruebas técnicas. Tendrá internación, quirófanos y un sistema eléctrico automático para áreas críticas.

El Nuevo Hospital Dr. Alfredo Rizo Esparza, en Villa El Salvador, departamento Angaco, transita su etapa final de obra antes de la habilitación formal. El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y del Ministerio de Salud, concentra ahora los trabajos en los últimos ajustes del edificio.

Las tareas en curso incluyen terminaciones de pintura, revisión de instalaciones, ajuste de equipamiento y control de pasillos, consultorios y áreas de circulación. También se coloca la cartelería que identificará cada sector del hospital, en un proceso que antecede a la puesta en funcionamiento del establecimiento.

El edificio fue construido en un predio de dos hectáreas y organiza sus servicios en bloques conectados por pasillos cubiertos. Según la información oficial, contará con internación, consultorios externos, diagnóstico por imágenes, quirófanos y administración. Además, dispone de redes sanitarias, gases medicinales y climatización central.

Sistema eléctrico automático Uno de los componentes centrales es el sistema eléctrico, con tableros principales y un PLC, es decir, un controlador automático. Ese dispositivo activa la energía de respaldo ante un corte y la restablece cuando vuelve el suministro, con el objetivo de sostener la operación de quirófanos y otras áreas críticas.

Antes de la apertura, los equipos técnicos realizan verificaciones de rutina para validar el funcionamiento general del edificio. La puesta en marcha del hospital ampliará la cobertura sanitaria para las familias de Angaco y de las zonas cercanas, una vez cumplida la habilitación formal.