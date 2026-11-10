Yurem permanece en el Hospital Marcial Quiroga tras quemarse con agua hirviendo en 25 de Mayo. Su familia organiza una campaña solidaria para afrontar traslados y gastos.

Un bebé de 9 meses sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo tras un accidente doméstico con agua hirviendo y permanece internado en el Hospital Dr. Marcial Quiroga, en Rivadavia. El niño, identificado como Yurem, fue derivado al área de Quemados luego de recibir las primeras atenciones en otro centro de salud.

La información fue brindada por su madre, Antonella Sepúlveda, quien explicó a TELESOL DIARIO que el episodio ocurrió mientras preparaban mates. “Estábamos por tomar mates y lo puse en el andador. Me puse a limpiar la mesa y, en eso que me distraigo, él agarró el cable de la pava eléctrica. Se le cayó encima”, relató. A raíz de ese hecho, el niño sufrió lesiones en piernas, pies y espalda.

Internación y cuidados

Sepúlveda señaló que, por el momento, el bebé se encuentra estable, aunque fue aislado por prevención para evitar infecciones. “Lo aislaron para que no se le pegue ningún virus. No puede recibir visitas”, indicó. La madre permanece junto a él de manera permanente, mientras el equipo médico evalúa la evolución del cuadro.

Gastos y traslado

La familia es oriunda de Las Casuarinas, en 25 de Mayo, y enfrenta dificultades económicas para sostener los traslados hasta Rivadavia. Sepúlveda dijo que los viajes les insumen alrededor de $10.000 por trayecto de ida y vuelta, y advirtió que les informaron la posibilidad de que la internación se extienda por varios meses. Según explicó, ella trabaja de manera independiente y su pareja sí tiene empleo, pero los ingresos no alcanzan para cubrir todos los gastos.

Campaña solidaria

Ante ese panorama, la familia comenzó a organizar un bingo solidario para reunir fondos y recibir donaciones que puedan destinarse a premios. Sepúlveda comentó que distintos comercios ya aportaron mercadería, pero todavía necesitan cubrir otros costos, entre ellos el alquiler de sillas para concretar la actividad. Al mismo tiempo, algunas personas enviaron dinero por transferencia para colaborar con la atención y los traslados.

Quienes deseen ayudar pueden comunicarse con la familia al 2646166201, solo por llamada, o al 2646308037, por WhatsApp. Por ahora, la fecha y el lugar del bingo todavía no fueron definidos.