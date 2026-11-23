Las actividades propuestas para los visitantes de todas las edades en el stand del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano son uno de los atractivos de la Fiesta Nacional del Sol 2026, que permiten llevarse a casa una mantita confeccionada por personas con discapacidad y a su vez hacer este "viaje en el tiempo".

Fueron miles y miles de familias, las que ya pasaron por el stand que armó el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y se dejaron retratar por Vicente, un fotógrafo del 1900. Con una cámara antigua –de las primeras que llegaron a la provincia y que perteneció a Don Roberto Segundo Campos, un pionero del rubro- este artista de la imagen le saca sonrisas a abuelos, nietos, padres, hijos, parejas y hasta personas solas que se animan a dejar plasmado para siempre el momento. Lo mejor de todo es ver los resultados: los protagonistas de cada foto –mediante la magia de la Inteligencia Artificial- lucen de época, en medio de un patio típicamente sanjuanino de principios del siglo XIX.





Además de la impresión fotográfica, cada visitante puedo sumar un mensaje con palabras y dibujos para su familia, el que se convierte en una hoja más de un enorme árbol, inspirado en especies autóctonas de esta tierra.





Ambas actividades son uno de los grandes atractivos de la FNS del 2026 y, más allá del simbolismo de unión familiar y la importancia de los vínculos cercanos, la propuesta es el pase para completar los sellos del pasaporte de este “viaje en el tiempo” que une a todos los organismos de Gobierno. A su vez, es el modo de llevarse a casa y como recuerdo, una mantita para hacer un pic nic, uno de los productos más valiosos de esta fiesta ya que han sido confeccionados especialmente para este evento por un taller integrado por personas con discapacidad y emprendedoras sociales, entre quienes compartieron tareas de corte de telas, costura y sublimación.





El stand se completa con videos que muestran cómo el Estado –fundamentalmente desde diferentes programas y políticas públicas gestionadas desde esta cartera ministerial- acompaña a cada persona, en sus necesidades, pero también en su participación ciudadana, a cada paso de su desarrollo, en las distintas etapas de la vida.