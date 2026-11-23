La Municipalidad de la Ciudad de San Juan dio a conocer el cronograma de trabajos de limpieza en los sectores norte, sur y centro, que incluye barrios, calles principales, peatonales y espacios públicos, con operativos en diferentes turnos y tareas especiales durante el fin de semana.

Especial para Diario El Zonda

Redacción El Zonda Especial para Diario El Zonda

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, en el marco del COPRE, intensifica las tareas de limpieza en distintos puntos de Capital, mediante un operativo que comprende los sectores norte, sur y centro, con intervenciones en barrios, avenidas, calles y espacios públicos.

Los trabajos se desarrollan en turnos de mañana, tarde y noche, e incluyen limpieza general, corte de césped, recolección de residuos de cestos y levantamiento de escombros.

Sector norte

En el turno mañana, de 7 a 13 horas, las tareas se distribuirán en tres zonas:

Zona 1: avenida Rioja desde Juan Jufré hasta 25 de Mayo, barrio Clemente Sarmiento, calle Haití desde avenida Rioja hasta Caseros y calle Chile desde Mendoza hasta Caseros.

Zona 2: calle Sarmiento desde Falucho hasta 25 de Mayo, calle Chile desde Mendoza hasta avenida Alem y calle Entre Ríos desde Juan Jufré hasta 25 de Mayo.

Zona 3: cuadrante comprendido entre Echeverría y Del Bono, y entre avenida Ignacio de la Roza y Libertador.

En el turno tarde, de 16 a 21 horas, las intervenciones serán:

Zona 1: Villa Belgrano, Villa Juan Jufré y calle Caseros desde Lateral de Circunvalación hasta 25 de Mayo.

Zona 2: calle Colón desde Lateral de Circunvalación hasta Benavídez y barrios Asunción, Aromas del Vid y 5 de Diciembre.

Zona 3: barrios Colón, Cooperarq III y Mutual.

Sector sur

Las tareas del turno mañana, de 7 a 13 horas, comprenderán:

Zona 4: barrios Luz y Fuerza, Los Álamos y Bancario.

Zona 5: Villa Maturano y Villa Santa Cruz.

Zona 6: barrios Bardiani y Santa María de Oro.

Durante el turno tarde, de 16 a 21 horas, se trabajará en:

Zona 4: barrio Municipal, Villa 11 de Septiembre y barrio Los Paraísos.

Zona 5: barrios Catamarca y Ferroviario.

Zona 3: barrio Facultad.

Además, el operativo contempla tareas en calles principales y cuadrantes del sector sur:

General Acha, desde Lateral de Circunvalación hasta 9 de Julio.

Mendoza, desde 9 de Julio hasta Lateral de Circunvalación.

Abraham Tapia, desde Saturnino Sarassa hasta Pedro de Valdivia.

Avenida Rioja, desde Pedro de Valdivia hasta 9 de Julio.

Cuadrante comprendido entre avenida Rawson y Estados Unidos, y entre Santa Fe y General Paz, en inmediaciones del Hospital Rawson.

Cuadrante comprendido entre Estados Unidos y Nicolás Avellaneda, y entre Santa Fe y General Paz, en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus.

Zona centro

En la zona céntrica, las tareas estarán a cargo de la Zona 7, con intervenciones en distintos horarios.

De 7 a 13 horas, los trabajos comprenderán:

Cuadrante de avenida Ignacio de la Roza a Mitre y de Caseros a Güemes, en el sector del edificio municipal.

Cuadrante de Rivadavia a Mitre y de avenida Rioja a Aberastain, en el sector de Tribunales.

Cuadrante de avenida España a avenida Rioja y de 25 de Mayo a 9 de Julio.

Cuadrante de Güemes a avenida Rawson y de 25 de Mayo a 9 de Julio.

Recolección de todos los cestos del radio céntrico.

En el turno tarde, el cronograma contempla corte de césped y limpieza en avenida Libertador desde Rawson hasta España, Ignacio de la Roza desde Rawson hasta España y avenida Córdoba desde Rawson hasta España.

Durante el turno nocturno, de 00 a 05 horas, se realizarán tareas de limpieza en los cuadrantes céntricos mencionados y la recolección de todos los cestos del radio céntrico.

Limpieza de la peatonal

En calle Tucumán, entre Santa Fe y avenida Córdoba, se desarrollarán tareas de limpieza de acuerdo con el siguiente cronograma:

Del lunes 23 al viernes 27 de noviembre: de 7 a 22 horas.

Sábado 28 de noviembre: de 8 a 20 horas.

Domingo 29 de noviembre: de 8 a 13 horas.

Operativos especiales durante el fin de semana

El cronograma de la Zona 7 contempla trabajos especiales durante el sábado 28 y domingo 29 de noviembre.

Sábado 28 de noviembre: de 8 a 13 y de 16 a 20 horas.

Domingo 29 de noviembre: de 00 a 05 horas.

Las tareas comprenderán los siguientes sectores:

Cuadrante de avenida Ignacio de la Roza a Mitre y de Caseros a Güemes.

Cuadrante de Rivadavia a Mitre y de avenida Rioja a Aberastain.

Cuadrante de avenida España a Rioja y de 25 de Mayo a 9 de Julio.

Cuadrante de Güemes a avenida Rawson y de 25 de Mayo a 9 de Julio.

Recolección de todos los cestos del radio céntrico.

Levantamiento de escombros.

Avenida Libertador desde Rawson hasta España.

Ignacio de la Roza desde Rawson hasta España.

Avenida Córdoba desde Rawson hasta España.