A través de un formulario, evalúan distintos aspectos de accesibilidad y elaborarán un informe con observaciones y propuestas de mejora.

La experiencia de quienes transitan diariamente distintas barreras en los espacios públicos es protagonista en la Fiesta Nacional del Sol. Tres personas con discapacidad realizan un relevamiento de las condiciones de accesibilidad del predio, desde su experiencia.





La iniciativa es impulsada por el equipo de Accesibilidad del ministerio de Familia y Desarrollo Humano, coordinado por la profesora Bárbara Tejada.





Participan Alejandro Castro, quien utiliza silla de ruedas; Celeste Balmaceda, con discapacidad auditiva, y Juan Pacheco, con discapacidad visual. Los tres se mostraron muy contentos por formar parte de esta propuesta, que también representa una oportunidad laboral. Para Juan es el segundo año que realiza la encuesta, mientras que para Alejandro y Celeste es su primera participación en la fiesta.





Durante la primera jornada, destacaron que los accesos y los espacios de circulación dentro del predio permiten desplazarse con comodidad.





También valoraron que los menús y precios del sector gastronómico estan bien identificados, sin embargo, señalaron que los mostradores de los food trucks son demasiado altos, lo que dificulta que las personas con discapacidad puedan ver y comunicarse directamente con quienes los atienden.





El relevamiento contempla además los accesos, sanitarios, estacionamientos, escenarios y espacios destinados a personas con discapacidad. Al finalizar las tres jornadas, las observaciones se reunirán en un informe con propuestas y oportunidades de mejora.