Este 23 de noviembre se cumplen 49 años del sismo que sacudió San Juan a las 6:23. El saldo oficial fue de 65 víctimas fatales.

Este 23 de noviembre se cumplen 49 años del terremoto de Caucete, ocurrido en 1977 y considerado uno de los episodios más trágicos de la historia de San Juan. El movimiento sísmico se registró a las 6:23 de la mañana y dejó consecuencias humanas y materiales en distintos puntos de la provincia. Su recuerdo sigue asociado a la exposición permanente del territorio sanjuanino a la actividad sísmica.

El epicentro se localizó en las coordenadas 31°02′23″ de latitud sur y 67°45′36″ de longitud oeste, con un hipocentro a 17 kilómetros de profundidad. La magnitud fue de 7,4 en la escala de Magnitud de Momento (Mw), una medición que estima la energía liberada por un sismo. La intensidad alcanzó el grado IX en la escala de Mercalli, que describe efectos observables y daños sobre construcciones y personas.

Saldo humano

El terremoto dejó oficialmente 65 víctimas fatales. El texto original señala, además, que estimaciones de autoridades locales sostienen que la cifra real podría haber llegado a aproximadamente 125 personas fallecidas. Esa diferencia entre el registro oficial y las estimaciones posteriores forma parte de la memoria sobre el hecho y refleja la dificultad para reconstruir con precisión el impacto humano de una tragedia de esa magnitud.

Impacto provincial

A casi cinco décadas de aquel amanecer, el terremoto de Caucete continúa siendo un punto de referencia en la memoria colectiva de San Juan. La fecha quedó incorporada al calendario provincial como recordatorio de la vulnerabilidad estructural frente a los sismos y de las consecuencias que puede tener un evento de alta energía en una zona sísmica. El episodio también sigue siendo un antecedente para la planificación de seguridad y prevención en construcciones y organismos públicos.

Recuerdo vigente

El 23 de noviembre de 1977 quedó registrado como una de las jornadas más graves para la provincia. 49 años después, Caucete y el resto de San Juan mantienen vivo el recuerdo de aquella mañana, mientras el dato central que sigue vigente es el mismo: un sismo de 7,4 Mw con intensidad IX y un saldo oficial de 65 muertos.