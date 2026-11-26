Un violento episodio ocurrido este fin de semana en la avenida Libertador, en una zona de bares y boliches de alta circulación, dejó como saldo a Tomás Gouiric con una fractura de maxilar inferior derecho. Según el relato difundido junto con las imágenes del hecho, el joven recibió una trompada por la espalda en medio de una pelea entre dos grupos.

La agresión se produjo a la altura del local de panchos Camalú, antes de calle Matías Zavalla, donde se registró el enfrentamiento. En el video que circuló se observa a siete hombres peleando y a uno de ellos asestándole un golpe a Gouiric, que cae contra una pared. El material fue filmado por personas que estaban en el lugar y llegó a TELESOL DIARIO.

De acuerdo con lo informado, la lesión obliga a una cirugía urgente. Sus allegados señalaron que para la intervención debe adquirir una placa de titanio y seis tornillos, insumos que forman parte del tratamiento indicado para este tipo de fracturas. La gravedad del cuadro quedó vinculada, además, al impacto de la trompada recibida desde atrás.

Campaña solidaria Ante la necesidad de afrontar esos gastos, el entorno de Gouiric inició una campaña solidaria. Para recibir aportes difundieron el alias tomigouiric.mp, a nombre de Marcelo Tomás Gouiric Díaz. No se informaron otros datos sobre la evolución médica ni sobre eventuales actuaciones posteriores vinculadas con la pelea.



