El parque suspenderá la actividad turística para facilitar el retiro de los restos de la aeronave caída en julio. La medida se mantendrá hasta concluir las tareas en la Quebrada de la Chilca.

El Parque Provincial Ischigualasto no abrirá al turismo este viernes 27 de noviembre por un operativo vinculado al accidente del helicóptero ocurrido el 29 de julio. Durante la jornada se retirarán los restos de la aeronave que todavía permanecen en la Quebrada de la Chilca. Por ese motivo, no habrá ingreso de visitantes ni de prestadores turísticos.

Desde la administración del parque indicaron que la medida busca facilitar las diligencias y colaborar con las autoridades que investigan el siniestro. También agradecieron la comprensión de los visitantes y de la comunidad ante la suspensión de las actividades por un día. La decisión se adoptó en un área protegida de Valle Fértil, donde el acceso quedará restringido mientras avance el operativo.

Antecedentes del siniestro El accidente ocurrió cuando un helicóptero Bell 412 EP, con matrícula LV-KGR, se estrelló en la Quebrada de la Chilca, dentro del área protegida. La aeronave pertenecía a la empresa JASFLY S.A. y había sido contratada por la Agencia Federal de Emergencias para trabajar en el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. El vuelo había partido del Aeroclub San Juan, en Pocito, con destino a San Agustín de Valle Fértil y Chilecito, en La Rioja.

Investigación en curso Según el material difundido, el viaje formaba parte de tareas de capacitación y combate de incendios forestales, pero el helicóptero perdió contacto alrededor de las 10:26. En el accidente murieron las siete personas que viajaban a bordo. Entre las víctimas estuvieron el piloto Matías Juan Pablo Valenzuela, el subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Germán Videla, y el director de Protección Civil, Dante Carlos Heredia.

También fallecieron el jefe de Bomberos, Rodolfo Rubén Castro; Jorge Carlos Carbajal; y los brigadistas Andrés Damián Bosch y Rodrigo Sebastián Aimetta. El retiro de los restos se concreta casi cuatro meses después del siniestro, en el marco de la investigación que busca establecer qué ocurrió. Una vez terminadas las tareas previstas para este viernes, Ischigualasto retomará su actividad turística con normalidad.