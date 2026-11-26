La Dirección de Patrimonio Cultural de San Juan pidió no visitar la Pampa del Leoncito. El suelo húmedo y con agua acumulada puede dañar la superficie arcillosa.

La Dirección de Patrimonio Cultural de San Juan pidió no ingresar a la Pampa del Leoncito, en Calingasta, mientras persistan las condiciones generadas por las intensas lluvias registradas en la zona. El organismo advirtió que el terreno quedó con sectores de acumulación de agua y con humedad superficial, por lo que la visita fue desaconsejada de manera temporal. La medida apunta a evitar daños sobre el Barreal Blanco, uno de los rasgos más sensibles del área.

Según la comunicación oficial, la superficie arcillosa del lugar es especialmente frágil cuando está mojada. En ese estado, las pisadas y el tránsito de vehículos pueden dejar marcas permanentes y alterar una formación natural que integra el patrimonio paisajístico provincial. La advertencia busca reducir el impacto sobre el suelo hasta que recupere sus condiciones habituales.

El pedido alcanza tanto a visitantes como a turistas que tenían previsto acceder al sitio. La recomendación oficial es postergar el ingreso hasta que el terreno vuelva a estar en condiciones adecuadas para el tránsito. No se informó un plazo concreto para la reapertura ni una fecha estimada para levantar la restricción.

La Pampa del Leoncito es uno de los paisajes naturales más reconocidos de San Juan y constituye un atractivo turístico de Calingasta. En ese marco, la preservación de la superficie resulta central para evitar deterioros que luego demanden tareas de recuperación. La situación también vuelve a poner en primer plano la vulnerabilidad del sitio frente a eventos climáticos intensos.

Por ahora, la variable a seguir es la evolución del terreno después de las precipitaciones. La autoridad patrimonial mantuvo la recomendación de no ingresar hasta que el suelo se seque y recupere estabilidad, condición necesaria para habilitar nuevamente las visitas sin riesgo de daño.