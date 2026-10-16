Un video enviado por un lector muestra a un joven que entra a una casa de noche y huye segundos después. No se conoce la zona ni si hubo denuncia policial.

Gentileza Cazadores de Noticias

Un video enviado por un lector muestra a un joven que ingresó de noche a una vivienda en San Juan y salió corriendo pocos segundos después, por el mismo lugar por el que había entrado. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y no permite determinar qué buscaba dentro de la propiedad. Tampoco se informó en qué zona ocurrió el episodio ni si hubo denuncia policial.

En las imágenes, el joven lleva una gorra, se aproxima a la reja de la propiedad y evalúa el movimiento antes de treparse con facilidad. Luego logra ingresar al lugar y se dirige hacia el sector donde había un automóvil estacionado. Tras pasar por uno de los costados del vehículo, desaparece momentáneamente del campo visual de la cámara.

La grabación continúa con un giro inmediato. Apenas unos segundos después, el joven vuelve a aparecer en escena y corre hacia la salida. Sin detenerse, salta nuevamente la reja y se aleja a toda velocidad. El material no permite establecer si fue advertido por alguien dentro de la vivienda o si escuchó algún ruido que lo llevó a desistir.

La reacción dentro de la propiedad

En el tramo final del video aparecen dos perros de raza pequeña que salen al cruce del intruso con ladridos persistentes. Por el registro disponible no puede afirmarse que hayan sido la causa de la fuga, pero su presencia coincide con la salida apresurada del joven. La secuencia muestra que, pese al tamaño de los animales, la reacción fue suficiente para alterar el curso de la escena.

El episodio quedó limitado a lo que exhibe la filmación: una entrada rápida, una permanencia breve dentro de la vivienda y una retirada inmediata. No hay elementos en el material que permitan precisar si se trató de un intento de robo, de una incursión sin objetivo definido o de otra situación distinta. La ausencia de datos oficiales impide avanzar sobre hipótesis que no estén respaldadas por el registro.

Por ahora, el único dato confirmado es que el hecho ocurrió durante la noche y que el joven abandonó la propiedad con la misma rapidez con la que había ingresado. La eventual existencia de una denuncia, así como la identificación del lugar exacto y de las personas involucradas, son variables que no surgen del video y quedan pendientes de confirmación.

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