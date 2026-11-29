Más de 1.885 vecinos participan durante el año de las propuestas municipales, que se desarrollan en 46 espacios de Capital. La intendente Susana Laciar encabezó el encuentro junto al ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan realizó el cierre anual de sus programas deportivos 2026 con una muestra temática denominada “El Gran Circo de Todos”, en las instalaciones del Club Colón Junior. La jornada reunió a participantes de las distintas propuestas municipales, profesores, familias y autoridades, en un encuentro que puso en valor el deporte como herramienta de salud, inclusión y encuentro comunitario.





La actividad contó con la presencia de la intendente Susana Laciar y del ministro de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia, Guido Romero, además de funcionarios municipales, concejales y equipos de trabajo.





Durante el encuentro, Laciar destacó el compromiso de los profesores que llevan adelante las actividades y el acompañamiento de los vecinos que participan durante todo el año. En ese sentido, señaló que el deporte no solo contribuye al cuidado físico, sino también al bienestar emocional, la socialización y la construcción de hábitos saludables.





“Más allá de la distracción, el deporte es una conducta”, expresó la intendente, al destacar especialmente la constancia de quienes asisten a las clases y el esfuerzo cotidiano que implica sostener una actividad física.





una política deportiva con presencia en los barrios





Los programas municipales alcanzan a más de 1.885 vecinos, con actividades distribuidas en 46 sedes y espacios de la Ciudad, en distintos días y horarios. Para su desarrollo, la Municipalidad cuenta con un equipo de 23 profesores que planifican y coordinan las propuestas.





Entre las iniciativas se encuentran las Pistas Saludables, presentes en 25 espacios y con más de 950 participantes; los Centros de Iniciación Deportiva, que funcionan en cinco sedes y acercan la actividad física a 90 niños y jóvenes; y las propuestas destinadas a personas mayores, que incluyen gimnasia, natación adaptada, Newcom y actividades de socialización, con alrededor de 400 participantes.





También se desarrollan clases de yoga, con más de 100 asistentes, actividades de acondicionamiento físico para trabajadores municipales y propuestas específicas para promover la recreación y la inclusión.





Uno de los espacios destacados es el Gimnasio +60, que cuenta con 12 horarios semanales y alberga a 240 vecinos, mediante ejercicios de fuerza adaptados a las necesidades de las personas mayores.





más deporte, inclusión y participación





La muestra de cierre permitió compartir parte del trabajo realizado durante el año y reconocer la tarea de los profesores y de todas las áreas municipales que hacen posible la continuidad de estos programas.





Al finalizar, Laciar agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y ratificó el compromiso de seguir ampliando las propuestas deportivas para que más vecinos puedan acceder a espacios de actividad física, recreación y encuentro.





De esta manera, la Municipalidad reafirma al deporte como una política pública que promueve la salud integral, fortalece los vínculos comunitarios y construye una Ciudad más activa, inclusiva y participativa.



