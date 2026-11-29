Hospitales y centros de salud de distintos departamentos ofrecerán testeos, charlas y talleres para promover la detección temprana y la prevención del VIH.

Redacción El Zonda Especial para Diario El Zonda

En el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH, el Ministerio de Salud realizará una jornada de actividades en distintos puntos de San Juan. La propuesta incluirá testeos, charlas y talleres en hospitales y centros de atención primaria, con el objetivo de acercar herramientas de prevención, promover el diagnóstico temprano y generar mayor conciencia sobre el VIH.

La iniciativa es organizada por el Programa Provincial de VIH, ITS y Hepatitis Virales, dependiente de la División Epidemiología, Secretaría Técnica, y busca facilitar el acceso de la comunidad a información y servicios de prevención.

Cronograma de actividades por departamento

25 de Mayo

- CIC La Chimbera: Ruperto Martín s/n. 2 de diciembre, de 8 a 12 h. Testeo y charla.

9 de Julio

- CAPS Bouthery: Loteo Municipal Las Chacritas. Del 1 al 4 de diciembre, de 8 a 12 h. Testeo.

- CAPS Arturo Cabral de la Colina: Diagonal San Martín y Paraguay. Del 1 al 4 de diciembre, de 8 a 12 h. Testeo.

Albardón

- CAPS El Rincón: calle El Rincón s/n, entre Esquiú y De los Ríos. 1 de diciembre, de 8 a 13 h. Testeo y charla.

- CAPS Las Lomitas: calle La Laja 3850, entre España y Jujuy. Del 1 al 4 de diciembre, de 8 a 13 h. Testeo y charla.

- CAPS Dr. Francisco Giuliano – Campo Afuera: calle Juan Lahoz y Proyectada (CIC Campo Afuera). 1 de diciembre, de 8 a 13 h. Testeo y charla.

- CIC La Laja: calle La Laja y Nacional, Villa San Martín. 2 de diciembre, de 8 a 13 h. Testeo y charla.

- CAPS La Cañada: calle Sarmiento, entre General Acha y Aberastain. 3 de diciembre, de 8 a 13 h. Testeo y charla.

- CAPS Las Tierritas: calle Huarpe s/n. 2 de diciembre, de 8 a 13 h. Testeo y charla.

- Hospital Dr. José Giordano: avenida Sarmiento, entre Tucumán y barrio Pintor. 3 de diciembre, de 8 a 13 h. Testeo y charla.

Calingasta

- Hospital de Barreal: calle Las Heras s/n, Barreal. 1 y 2 de diciembre, de 9 a 13 h. Testeo y taller.

Capital

- Hospital Rawson: avenida Rawson 494 sur. 1 de diciembre, de 8 a 13 h. Testeo.

- CAPS Dr. A. Barassi: Matías Zavalla y San Lorenzo. Del 1 al 4 de diciembre, de 8 a 12 h. Testeo.

- CAPS Las Margaritas: Juan Ramón Díaz y Agustín Gómez. 1 de diciembre, de 9 a 13 h y de 15 a 16 h. Testeo.

Caucete

- Hospital César Aguilar: Juan José Bustos 1550. Del 1 al 4 de diciembre, de 9 a 12 h. Testeo.

- CAPS Pie de Palo: barrio Pie de Palo, Caucete. 2 de diciembre, a las 9 h. Charla y testeo.

Chimbas

- CAPS Villa Observatorio: Malvinas Argentinas e Ingeniero Quiroga. 1 de diciembre, de 8 a 12 h. Testeo.

- CAPS Francisco González: avenida Benavídez s/n. Del 1 al 4 de diciembre, de 8 a 13 h. Testeo.

- CAPS Villa San Patricio: calle Tierney y Patagonia 1617 oeste. 2 de diciembre, de 8 a 12 h. Testeo.

- CAPS Mariano Moreno: ruta nacional 40 y calle 13 de Junio. 1 de diciembre, de 8 a 12 h. Testeo.

- CAPS Ramón Carrillo: avenida Alem y Rodríguez. Del 30 de noviembre al 4 de diciembre, de 7 a 12 h y de 14 a 16 h. Testeo.

- CAPS H. Mira: Rastreador Calívar, entre Arriero y Marucho. 1 de diciembre, de 8 a 12 h. Testeo.

Iglesia

- Hospital Tomás Perón: Santo Domingo s/n. Del 1 al 4 de diciembre, de 7 a 19 h. Testeo y charla.

- CAPS Enfermero Osvaldo Mery: calle Principal y ruta nacional 149, Villa Iglesia. Del 1 al 4 de diciembre, de 7 a 14 h. Testeo y charla.

- CAPS Juan A. Carbajal: calle Sarmiento y Fray Justo Santa María de Oro, Las Flores. Del 1 al 4 de diciembre, de 7 a 14 h. Testeo y charla.

- CAPS Sub. Ara San Juan: calle Principal s/n, Angualasto. Del 1 al 4 de diciembre, de 7 a 14 h. Testeo y charla.

- CAPS Dr. León Toures: bulevar Domingo del Castillo s/n, Tudcum. Del 1 al 4 de diciembre, de 7 a 14 h. Testeo y charla.

Jáchal

- Hospital San Roque: calle Maradona 573 oeste. Del 1 al 4 de diciembre, de 7 a 12 h. Testeo y charla.

Hospital Buenaventura Luna: calle 9 de julio entre Las Heras y Mariano Moreno. Del 1 al 4 de diciembre, de 7 a 12 h. Testeo y charla.

- CAPS San Isidro: calle Varas s/n. Del 1 al 4 de diciembre, de 7 a 12 h. Charla.

- CAPS Gran China: calle Alfonso Hernández s/n. Del 1 al 4 de diciembre, de 7 a 12 h. Testeo y charla.

- CAPS Villa Mercedes: calle Eugenio Flores, esquina San Martín. Del 1 al 4 de diciembre, de 7 a 12 h. Testeo y charla.

- CAPS Pampa Vieja: ruta nacional 40, esquina calle Varas. Del 1 al 4 de diciembre, de 7 a 12 h. Testeo y charla.

- CIC Niquivil: ruta nacional 40 s/n. Del 1 al 4 de diciembre, de 7 a 12 h. Testeo y charla.

- CAPS Mogna: calle Gallardo y Santa Bárbara s/n. Del 1 al 4 de diciembre, de 7 a 12 h. Charla.

- Posta San Roque: calle Principal, San Roque. Del 1 al 4 de diciembre, de 7 a 12 h. Charla.

- Posta Virgen de Andacollo: Del 1 al 4 de diciembre, de 7 a 13 h. Charla.

Pocito

- CAPS Villa Constitución: calle Lemos 7590 sur, Villa Constitución. Del 30 de noviembre al 5 de diciembre, de 8 a 12 h. Testeo.

- CAPS Hermosilla: calle 15 y avenida Aberastain, La Rinconada. Del 30 de noviembre al 4 de diciembre, de 8 a 17 h. Testeo y taller.

- Hospital Federico Cantoni: avenida Joaquín Uñac, entre calles 10 y 11. Del 30 de noviembre al 2 de diciembre, de 7 a 12 h. Testeo.

Rawson

- CAPS Valle Grande: calle Proyectada s/n, barrio Valle Grande. Del 30 de noviembre al 4 de diciembre, de 10:30 a 17:30 h. Testeo.

- Centro de Adiestramiento Dr. René Favaloro: calle Tierra del Fuego s/n, barrio Obrero Rawson. 1 de diciembre, de 7 a 19:30 h. Testeo.

Rivadavia

- Comedor CUIM, Facultad de Ciencias Exactas: avenida Ignacio de la Roza y Meglioli. 1 de diciembre, de 10:30 a 14:30 h. Testeo.

- CAPS San Justo: Proyectada s/n, barrio Bernardino Rivadavia. 1 de diciembre, a las 9 h. Testeo.

- CAPS Conturso (Lote 53): calle Proyectada s/n, Lote Hogar 53. Del 1 al 4 de diciembre, de 8 a 12 h. Testeo y charla.

- CAPS Docentes Sanjuaninos: calle Sargento Acosta sur y San Isidro, barrio UDAP III. 1 de diciembre, a las 9 h. Testeo y charla.

- Hospital Marcial Quiroga: avenida Libertador General San Martín 5401 oeste. Del 30 de noviembre al 4 de diciembre, de 8 a 12 h. Testeo.

San Martín

- Hospital Stella Molina: Villa San Martín. 1 de diciembre, de 8 a 12 h. Testeo.

Santa Lucía

- CAPS Ibone Silva: calle Riveros y Balcarce. 1 y 2 de diciembre, de 8 a 10 h y de 14 a 16:30 h. Testeo.

- CAPS Horacio Grillo: Bahía Blanca s/n. 2 de diciembre, de 8 a 12 h. Testeo.

- CAPS Villa Marini: calle Cabildo y San Lorenzo. 1 de diciembre, de 8 a 12 h. Charla.

- Municipalidad de Santa Lucía: del 1 al 4 de diciembre, de 9 a 12 h. Testeo.

- CAPS Villa Alba: del 1 al 4 de diciembre, de 10 a 12 h. Testeo.

- CAPS Dr. Emilio Galdeano: del 2 al 4 de diciembre, de 11 a 12 h. Testeo.

Sarmiento

- CAPS Cochagual Norte: ruta provincial 246, entre callejón Morón y Ferrer, Cochagual. 30 de noviembre, 1 y 3 de diciembre, de 10 a 12 h. Testeo.

- Hospital Ventura Lloveras: calle 9 de Julio, entre Uruguay y Ángel Rojas, Villa Media Agua. 1 de diciembre, de 7 a 9 h. Testeo.

Ullum

- CAPS Alejandro Royón: calle Proyectada s/n, Villa Santa Rosa. 1, 2, 3 y 4 de diciembre, de 7 a 13 h. Testeo y charla.

Valle Fértil

- Hospital Alejandro Albarracín: calle General Acha y 25 de Mayo. 1 de diciembre, de 8 a 12 h. Testeo.