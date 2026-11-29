El aumento de las temperaturas en San Juan y la mayor erogación de agua del dique Ignacio de la Roza incrementaron la presencia de personas en ríos y canales no habilitados, una situación que derivó en el refuerzo de controles por parte de la Policía y la Justicia de Faltas. El foco está puesto en prevenir ahogamientos y en hacer cumplir la prohibición de bañarse en sectores sin condiciones de seguridad. Las autoridades advirtieron que las sanciones pueden alcanzar los $300.000, además de arresto y trabajos comunitarios.

Según el Código de Faltas, la sanción no se aplica de manera automática por el solo ingreso al agua, sino que requiere la intervención de un juez y la comprobación de la infracción. Los montos se expresan en JUS, una unidad de medida que, de acuerdo con los valores informados, equivale actualmente a $1.000. En ese marco, el artículo 172 prevé sanciones para quienes alteren un servicio público esencial, con hasta 15 días de arresto y multas de hasta 300 JUS.

El artículo 197, en tanto, establece hasta 100 JUS o cinco días de detención para quienes desvíen o tapen canales. Esa conducta se produce cuando se obstruye el paso del agua para acumularla o modificar su circulación, una práctica que además de poner en riesgo a quienes ingresan a los cauces puede afectar el sistema de riego y perjudicar a los productores sanjuaninos. La referencia normativa fue incorporada por las autoridades para explicar el alcance de las sanciones vigentes.

Operativo preventivo El despliegue policial se mantiene entre el dique Ignacio de la Roza y el puente de Albardón, con participación de patrulleros, la División Motorizada y la División Montada. La preocupación principal está centrada en la profundidad del río, donde se registran pozos de entre dos y tres metros, sin playas habilitadas ni condiciones de seguridad para bañistas. En ese tramo, el ingreso al agua expone a riesgos que no están cubiertos por infraestructura de uso recreativo.

Antecedentes y alternativas habilitadas Los canales de riego también concentran riesgos porque fueron diseñados para transportar agua a gran velocidad y no para actividades recreativas. Los canales Benavídez y Céspedes acumulan antecedentes de muertes por ahogamiento de niños y adultos, y el antecedente más reciente ocurrió en enero de este año, cuando un adolescente de 13 años murió ahogado en el canal Benavídez. Para la temporada, el Gobierno provincial habilitó cinco sectores con guardavidas y zonas boyadas: el embarcadero del dique Punta Negra, el embarcadero del dique de Ullum, el dique Cuesta del Viento en Iglesia, el dique San Agustín en Valle Fértil y el río San Juan a la altura de calle Las Moras.

Ese último sector funciona con horario especial: solo los viernes, sábados, domingos y feriados, de 15 a 20. Las autoridades sostienen que la prioridad es concentrar la recreación en esos espacios y desalentar el ingreso a cauces no habilitados, mientras continúan los operativos entre el dique y Albardón. La variable a seguir en los próximos días será la evolución de la presencia de bañistas y la respuesta de los controles durante el período de mayor calor.