La familia de Walter apelará el fallo que rechazó la demanda presentada por la lesión medular que sufrió el 24 de julio de 2022 durante un partido entre el club Árbol Verde y La Otra Banda. Según el relato de su madre, Shirley Pérez, el choque en el campo de juego le provocó una cuadriplejia, con pérdida de movilidad en brazos y piernas. La presentación judicial alcanzó al club, a la Liga Sáchaguera y al Consejo Federal.

El planteo de la familia se centra en las condiciones de asistencia que había en la cancha al momento del accidente. Pérez dijo en diálogo con Radio Mil20 que no había ambulancia ni personal médico para atender a su hijo, y cuestionó que tampoco se le colocara un cuello ortopédico ni se realizaran maniobras de inmovilización. La mujer afirmó: “No había ningún médico, no había nadie”.

De acuerdo con su testimonio, Walter fue trasladado en la caja de una camioneta hasta encontrar una ambulancia que continuara con la asistencia, y luego fue llevado al Hospital Rawson. La madre sostuvo que la falta de recursos médicos y de medidas de atención inmediata es un punto central del reclamo. También señaló que el evento deportivo no contaba con el seguro obligatorio pago, otro de los aspectos que la familia somete a discusión.

El fallo de primera instancia fue dictado por el juez Domingo Castro, quien rechazó la demanda al considerar que la lesión se produjo durante el choque y no como consecuencia del traslado posterior, según explicó Pérez. La familia objeta ese criterio y pretende que una instancia superior revise el caso, con foco en la atención brindada después del accidente y en las condiciones de organización del partido. La causa está a cargo del abogado Waldo Segovia, aunque la madre aclaró que no conoce en detalle todos los aspectos del expediente.

Walter tiene 36 años, vive con su madre y es padre de varios hijos. Desde el accidente necesita asistencia para las actividades cotidianas y se moviliza en una silla de ruedas eléctrica que maneja mediante un dispositivo de control. Pérez pidió que se reevalúe lo ocurrido y que se contemplen las circunstancias del episodio, mientras la familia aguarda la apelación del fallo. El próximo paso procesal será la revisión de la resolución en una instancia superior.