La Dirección de Economía Social de San Juan presentó una nueva página web orientada a dar mayor visibilidad a los emprendimientos de la provincia y a facilitar el contacto con potenciales compradores. La herramienta reúne información sobre productos, rubros, ferias y programas vinculados al sector. Según la dependencia, el objetivo es fortalecer la economía social local mediante una vía digital de consulta y difusión.

Una herramienta de difusión Cinthya Garrido, directora de Economía Social, explicó en diálogo con Radio Mil20 que la iniciativa busca acompañar al sector emprendedor. “Esta es una herramienta pensada para poder seguir acompañando y fortaleciendo la economía social de la provincia”, afirmó. En la misma línea, sostuvo que el sitio permitirá a los emprendedores mostrar sus productos y establecer contacto con la comunidad sanjuanina. La funcionaria planteó que la plataforma apunta a ordenar en un mismo espacio la oferta disponible y los canales institucionales de consulta.

Catálogo y acceso a programas El sitio contará con un catálogo para que los emprendedores difundan sus productos y los rubros en los que trabajan. Además, permitirá conocer cómo acercarse a la Dirección de Economía Social, qué acciones de promoción y visibilización están disponibles, en qué ferias participarán los emprendedores y qué programas se encuentran en desarrollo. Garrido señaló que la herramienta también busca tejer redes entre productores y clientes, con el fin de ampliar el alcance comercial de los emprendimientos. La disponibilidad de esa información centralizada puede incidir en la exposición de los proyectos y en su inserción en circuitos de venta locales.

Trabajo con Modernización La funcionaria indicó que la puesta en marcha del sitio fue posible a partir de un trabajo conjunto con la Secretaría de Modernización. Ese dato ubica la iniciativa dentro de una articulación administrativa entre áreas provinciales, con impacto en la gestión digital de políticas de apoyo al sector. Garrido remarcó que la intención es que la página sea una herramienta concreta y útil tanto para los emprendedores como para quienes buscan conocer y adquirir productos locales. La iniciativa se inscribe en una estrategia de visibilización que combina asistencia institucional y difusión comercial.

Consumo local Garrido también vinculó el desarrollo de la economía social con la promoción de una cultura de consumo local. “Sabemos que el desarrollo de la economía social provincial es a través de gestionar una conciencia y una cultura de consumo local apostando a nuestros emprendedores sanjuaninos”, afirmó. Luego agregó: “Saber que cada compra que nosotros realizamos ayuda al crecimiento de nuestra provincia”. La página ya está disponible en www.economiasocial.sanjuan.gob.ar, donde pueden consultarse los emprendimientos, sus productos y las iniciativas impulsadas desde la Dirección.