La advertencia rige para la mañana y la tarde de este lunes 26 de octubre . El organismo anticipó nevadas, chaparrones de nieve y posibles tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por nevadas para la cordillera sanjuanina durante este lunes 26 de octubre, con vigencia en la mañana y la tarde. El aviso alcanza a la zona cordillerana y contempla precipitaciones níveas, chaparrones de nieve y algunas tormentas. Según el organismo, la acumulación prevista se ubica entre 10 y 30 centímetros, con posibilidad de superarse de manera localizada.

La advertencia se inscribe en una secuencia de nevadas que continúa sobre la cordillera de San Juan, donde las condiciones meteorológicas pueden modificar la transitabilidad y la operatividad en áreas de altura. En ese marco, el dato relevante es la persistencia del fenómeno durante buena parte de la jornada y la magnitud estimada de acumulación. El pronóstico no anticipa un evento aislado, sino un período de inestabilidad con nieve y tormentas en el sector afectado.

De acuerdo con la información difundida por el organismo nacional, las precipitaciones podrían concentrarse en determinados puntos y generar mayores espesores que los estimados de manera general. Esa diferencia entre una previsión provincial y acumulaciones localizadas obliga a seguir la evolución del sistema durante el día. Para actividades en zonas altas, el dato operativo pasa por la posibilidad de nieve acumulada y por la reducción de visibilidad asociada a chaparrones y tormentas.

La atención permanece puesta sobre la zona cordillerana, donde el fenómeno puede sostenerse durante la mañana y la tarde. El pronóstico del SMN constituye la referencia oficial disponible para la jornada y deja como variable central la evolución de la acumulación de nieve en distintos sectores. Si las previsiones se mantienen, el seguimiento de las condiciones será clave para determinar el impacto efectivo sobre la circulación y las tareas en altura.