Fue intervenido en el Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti, en Mendoza, y regresó a San Juan para seguir en terapia intensiva pediátrica.

Imagen de archivo.

Un operativo sanitario permitió el regreso a San Juan de un bebé que había sido sometido a una cirugía cardíaca en Mendoza. El traslado se concretó este miércoles 28 de octubre en un helicóptero que partió desde el Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti con destino a la provincia.

El niño, oriundo de San Juan, necesitaba continuar con atención médica especializada después de la intervención. Por ese motivo, fue trasladado para permanecer internado en el área de Terapia Intensiva Pediátrica, según la información difundida sobre el operativo.

Coordinación entre provincias Para concretar el procedimiento, la Dirección de Aeronáutica de San Juan solicitó la colaboración de las autoridades mendocinas. A partir de ese requerimiento, el Cuerpo de Aviación Policial de Mendoza coordinó las medidas de seguridad necesarias para las maniobras de la aeronave.

El despliegue se realizó en el helipuerto del centro asistencial mendocino. Allí, efectivos de Bomberos de la Policía de Mendoza, pertenecientes al Cuartel Central, llevaron adelante tareas preventivas, mientras que también intervino una ambulancia del hospital. El objetivo fue asegurar las condiciones operativas para el despegue y el traslado del paciente.

Una vez completados los preparativos, el helicóptero Bell 429 emprendió el viaje hacia San Juan con el bebé y el equipo médico a bordo. El regreso permitió que el paciente continuara su recuperación bajo seguimiento especializado en la provincia, luego de una derivación que requirió coordinación sanitaria y policial entre ambas jurisdicciones.