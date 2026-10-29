Un total de 159 emprendedores de Capital recibió insumos y herramientas para sus proyectos textiles y gastronómicos, en una entrega articulada entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Municipalidad de la ciudad de San Juan. Según la información oficial, 130 de ellos se dedican al rubro textil y 29 al sector gastronómico, todos inscriptos en el Registro Provincial de Emprendedores.

La entrega de metros de diferentes géneros y telas se realizó en el marco del programa “Emprende: Entrega de Materiales para la Producción y Desarrollo Emprendedor”, que depende de la Dirección de Economía Social del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. La iniciativa se inscribe en una red más amplia de asistencia estatal a la economía social, que incluye el programa IDEAS, una incubadora para el desarrollo emprendedor con formación y mentorías, además del cronograma de ferias para exhibición y comercialización de productos artesanales.

En el caso de los emprendimientos gastronómicos, la entrega de carnets de manipulación de alimentos se hizo junto con profesionales de la División Alimentos del Ministerio de Salud. Esa área dictó una capacitación sobre los principales conceptos y contenidos exigidos por el Código Alimentario Argentino, norma que fija las condiciones para las buenas prácticas en elaboración, manipulación y venta de productos alimenticios.

Autoridades presentes Durante la actividad estuvieron el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; la intendente de la ciudad de San Juan, Susana Laciar; la directora de Economía Social, Cinthya Garrido; el secretario de Gobierno Municipal, Juan Sansó; y el titular de la Dirección de Empleo y Desarrollo Productivo Municipal, Antonio Díaz Ariza. La presencia de funcionarios provinciales y municipales formó parte de una coordinación institucional orientada a sostener emprendimientos de autoempleo y producción familiar.

Platero y Laciar destacaron la articulación entre Provincia y Municipio para acompañar a quienes convierten un oficio o una habilidad en una actividad económica. La medida refuerza una línea de trabajo que, según el propio gobierno, busca sostener la economía genuina de las familias y ampliar las herramientas de comercialización y producción. El seguimiento de estas iniciativas queda ahora vinculado a la continuidad de las capacitaciones, las ferias y las próximas entregas que pueda disponer el área de Economía Social.